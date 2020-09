Anuncian moción de censura contra el Ministro de Defensa

En la plenaria del Senado de este martes sería radicada una petición de moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.



El recurso fue anunciado por el senador del Polo Jorge Enrique Robledo, quien dijo tener el apoyo de varios congresistas “de partidos de oposición” al presidente Iván Duque y algunos representantes a la Cámara.



Según Robledo, la moción de censura está motivada “por graves violaciones de la ley cometidas por este gobierno, en lo que tiene que ver con que las tropas norteamericanas que hoy están operando en Colombia ilegalmente”.

“Tenemos un ministro que falta a la verdad, que manipula las cosas, que induce al Gobierno a una acción de prevaricato, pero además que, atropellando la dignidad del Senado, dijo que los senadores de la República habíamos tomado decisiones que nunca habíamos tomado”, afirmó Robledo.



Hace algunos días, el jefe de la cartera de Defensa anunció que la misión de Estados Unidos que está brindado asesoramiento en Colombia había seguido sus labores, luego de que se conociera una carta del expresidente del Congreso Lidio García al respecto.



En la misiva, García dio cuenta del apoyo de 69 senadores a esta misión, pero, días después de conocerse la carta, el expresidente del Congreso le pidió a Holmes Trujillo rectificar lo dicho.

Hoy, senadores de la oposición presentaremos MOCIÓN DE CENSURA contra el @minDefensa, Carlos Holmes Trujillo, por la ilegalidad y falsedades que promovió sobre las decisiones del Senado, en relación con las tropas de EEUU en Colombia, las cuales actúan en la ilegalidad. pic.twitter.com/rNyO54OBEL — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) September 8, 2020

Los partidos de oposición al Gobierno Nacional insisten en que esta misión debió haber recibido el aval del Senado para realizar sus labores de asesoramiento en Colombia, pero el Ejecutivo y la mayoría de senadores de la coalición dicen que este paso no era necesario.



El tema está en manos del Consejo de Estado, el cual debe pronunciarse sobre una tutela que se presentó al respecto y que definiría si esta misión debió recibir aval del Senado o no.



Luego de presentar la petición para la moción de censura, debe haber un debate en el Senado en el que se escucharán las razones del recurso y las explicaciones del Ministro. Días después debe haber una votación para definir si se acepta o no. En caso de prosperar, el funcionario debe abandonar su cargo.

