Mockus estará este jueves en el Senado para votar objeciones a la JEP

A través de su cuenta de Twitter, Antanas Mockus, senador electo de la Alianza Verde, confirmó que este jueves retomará sus labores y asistirá a plenaria. Según el congresista, la sentencia del Consejo de Estado, que en días pasados lo despojó de su cargo, aún no está en firme.



"Ayer (este martes) no asistí a la plenaria por señales equívocas recibidas de parte de la Secretaría General del Senado. Cumpliré con mis deberes de congresista hasta que los límites legales me lo ordenen”, escribió Mockus.

Este anuncio se da en medio del airado debate que se libra esta semana en el Senado de la República en relación a las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Tras horas de debate sobre impedimentos y recusaciones, este martes se puso a consideración el informe, presentado por los senadores Alberto Castilla (Polo) e Iván Marulanda (Alianza Verde), que pide negar las objeciones.



La votación final arrojó 47 votos a favor y 34 en contra, por lo que la mesa directiva de esa corporación consideró que no era suficiente para hundir los reparos, pues la mayoría requerida era 48 apoyos. En ese momento, muchos especularon que el voto que faltaba era el de Mockus y varios senadores del bloque 'propaz' preguntaron si la sanción contra el exalcalde estaba en firme o si podría acudir y votar.

Cumpliré con mis deberes de congresista hasta que los límites legales me lo ordenen FACEBOOK

TWITTER

Lo cierto es que el voto que hizo falta este martes para hundir las objeciones pudo haber sido el de Mockus o el de alguno de los cinco senadores de ‘la U’ que se ausentaron del recinto en el momento la votación y que este miércoles dieron sus explicaciones al respecto.

Sin embargo, el caso de Mockus es distinto, pues en días pasados un fallo del Consejo de Estado lo despojó de su curul en el Senado, argumentando que, para los comicios legislativos de marzo de 2018, el exalcalde se encontraba inhabilitado. Mockus, según el alto tribunal, contrató con el Estado a través de su firma Corpovisionarios seis meses antes de su elección.

Hoy, al quedar claro que la sentencia del Consejo de Estado no está ejecutoriada, regreso a cumplir con mis deberes de congresista... pic.twitter.com/hGKgqf7Tr9 — Antanas Mockus (@AntanasMockus) 2 de mayo de 2019

En ese sentido, la eventual participación de Mockus este jueves en el debate a las objeciones a la JEP seguramente generará revuelo político.



Mientras Alianza Verde y otros sectores defienden la validez de ese voto, otros sectores insisten que el exalcalde no estaría habilitado para votar, pues el fallo del Consejo de Estado es de única instancia, a pesar de que en días pasados fuera admitida la tutela - interpuesta por el abogado Humberto de la Calle - con la que Mockus busca tumbar esa decisión.



ELTIEMPO.COM