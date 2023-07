La senadora Angélica Lozano suena fuerte para ocupar la Presidencia del Senado, incluso tendría la mayoría de votos en su bancada para quedarse con el cargo.

“Estamos en la puja, normal y razonable, así que es competencia intensa, pero fraterna”, contó Lozano en entrevista con María Isabel Rueda en EL TIEMPO.



La congresista de la Alianza Verde también reveló algunos temas de su vida personal y de pareja con Claudia López, alcaldesa de Bogotá, quien este año cumplirá sus cuatro años en el importante cargo.

Angélica contó cómo ha sido ser la esposa de Claudia: “Difícil en las cosas más simples, pues nos vemos muy poco. En lo más importante, pues sufro, claro. Y he estado haciéndole seguimiento a todo en estos tres años y medio; he visto los errores y los he señalado y también he visto las maravillosas cosas y transformaciones que ha impulsado, los logros que ya están o que se verán más adelante. Pero lo que más contenta me tiene es que solo le quedan cinco meses de alcaldesa”.



Justamente, su relación con Claudia López fue una de las dudas sobre su aspiración para llegar a la presidencia del Senado. Incluso, muchos le preguntan si ser esposa de la alcaldesa de Bogotá le juega en contra.



“El único argumento que me dicen, tengo en contra, es Claudia. No es verdad porque, primero, su gobierno está en cierre; y segundo, el Distrito no tiene nada pendiente en el Congreso”, dijo Lozano.

La congresista agregó: “Si me dicen que Claudia es la razón de lo que no les gusta de mí, no es verdad. Es porque soy mujer, hecha a pulso y berraca. Imagínese que yo tengo encima más campañas que Claudia. He sido candidata cinco veces, ella apenas tres; y cuando nosotras empezamos la relación yo ya tenía mi credencial, como se dice en la política; ya era concejal de la ciudad. Pero me toca lidiar con eso porque estamos unidas en la salud y en la enfermedad. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ella no ve con buenos ojos que yo aspire a la presidencia del Senado”.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

