La senadora Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa Claudia López, dio positiva para covid-19, precisamente en momentos cuando la mandataria de los bogotanos retomó sus labores tras haberse contagiado.

"Clave buscar ya la tercera dosis", escribió la senadora en su cuenta de Twitter.



"Tengo covid, por fortuna como gripa fuerte, sin otras complicaciones", añadió.



"No me puse el refuerzo, por favor, háganlo ustedes a tiempo, ahora", aseguró la parlamentaria.



Precisamente, a través de sus redes sociales, la alcaldesa de Bogotá anunció en la mañana de este martes que cumplió con los días de incapacidad que le fueron dados, después de que se diera a conocer que había dado positivo para covid-19.



"Gracias al cuidado y la vacunación superé unos días difíciles y me reincorporo hoy a mis labores", escribió López a través de su cuenta de Twitter.



Ahora es su esposa es la que debe aislarse para proteger su salud.





