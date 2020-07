'Excusas al senador Bolívar y a la ciudadanía': Angélica Lozano

"Le ofrezco excusas al senador Gustavo Bolívar y a la ciudadanía. Anoche (jueves en la noche) tuve una catarsis". Con estas palabras la senadora Angélica Lozano se refirió al episodio en el que la virtualidad le jugó una mala pasada, en el Congreso.



En la noche del jueves, en la sesión de la Comisión Primera del Senado, la congresista no se dio cuenta que su micrófono estaba encendido mientras le enviaba un mensaje de voz a su colega del Polo Alexánder López y se escucharon varias expresiones, incluidos 'madrazos'.

Este hecho sucedió en medio de la discusión que la célula legislativa hacía de una propuesta de los senadores Temístocles Ortega y Bolívar que contemplaba no pagarles los gastos de representación a los congresistas temporalmente debido a que están sesionando desde sus casas.



En medio de lo que Lozano le decía a Alexánder López se le escuchó mencionar al senador Bolívar, uno de los autores de la propuesta que, como es lógico, reduciría los salarios de los legisladores.

​

"Entré a la sesión a votar sí a bajar el salario de los congresistas, esa lucha que hemos dado durante años con el alma. Se presentó un malentendido: que si se puede votar, que si no, que si la ley es orgánica, que si es ordinaria. Ese malentendido me chocó y reaccioné de esta forma", explicó Lozano en un video.

La senadora @AngelicaLozanoC ofreció excusas a su colega @GustavoBolivar por el episodio del jueves en la noche en el @SenadoGovCo pic.twitter.com/6sEy6evvq9 — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) July 31, 2020

Las expresiones de la senadora el jueves en la noche generaron la carcajada de varios de sus colegas de la Comisión Primera, quienes le decían, en medio de risas, "Angélica, Angélica, apaga el micrófono".



"Celebro haberles conocido la carcajada a los congresistas y a tantos ciudadanos. Alguien como yo debe dar siempre ejemplo y buscar el mejor lenguaje posible", afirmó Lozano.

Temas relacionados

'Angélica, Angélica, apaga el micrófono': la súplica en el Congreso

Sesiones virtuales en el Congreso pasaron a último debate en Senado

¿Por qué no se pudo bajar el sueldo de los congresistas?



POLÍTICA