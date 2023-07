Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, habló con EL TIEMPO sobre la posibilidad de que ella sea elegida como presidenta del Senado este 20 de julio.



Si bien la congresista ganó una votación interna de los verdes este miércoles, hubo algunos senadores que se salieron y por ende hay posibilidad de que otros parlamentarios de la colectividad como Iván Name e Inti Asprilla o incluso Ariel Ávila presenten su nombre para la dignidad.



La senadora le dijo a este diario que espera que se cumplan los acuerdos definidos en la votación de este 19 de julio. "La responsabilidad es enorme pero no hay que cantar victoria. Ojalá se cumplan los acuerdos".



Y es que la puja para esta dignidad ha estado apretada. En la mañana de este 20 de julio, el senador Name sumó votos de los conservadores, Cambio Radical, Centro Democrático y el liberalismo. Esto le permite tener unas mayorías que lo perfilarían como el próximo presidente del Congreso.



REDACCIÓN POLÍTICA