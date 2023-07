La senadora Angélica Lozano tiene la mayoría de votos en su bancada para ganarse la próxima presidencia del Congreso, pero hay factores que se le podrían atravesar, como el favoritismo del gobierno Petro por otros candidatos y, por increíble que suene, hasta la elección de nuevo contralor.

Senadora Angélica Lozano, usted quiere y tiene opciones para ser la próxima presidenta del Senado. ¿Quiénes se estarían atravesando en su camino?

Estamos en la puja, normal y razonable, así que es competencia intensa, pero fraterna.



-Lea también: Ariel Ávila: ¿la carta tapada para la presidencia del Congreso?

Pero a ver. El derecho de la presidencia de la Cámara le corresponde a la bancada del partido Verde-Centro Esperanza. A mí me dicen que en su bancada, usted ya tiene la mayoría. ¿Eso es cierto y sirve para ganar?

Pues varios colegas han cantado el voto por mí, cosa que me alegra y me enorgullece. Ahora me toca conquistar a los demás.

Pero, por ejemplo, el senador Inti Asprilla, que es otro de los candidatos de su bancada, tiene menos votos, pero es el favorito del Gobierno. Y por eso querría que la votación sea en la plenaria...

Pues la regla es que decide la bancada y que el resto de la plenaria respeta lo que ella decida. Por ejemplo, el año pasado, toda la plenaria votó por Roy, porque es a quien escogió el Pacto. La excepción, que yo no he visto en estos nueve años en el Congreso, es ir divididos a la plenaria.

¿Usted acaso no se siente capaz de ganar en la plenaria?

Pues más que capacidad, lo absurdo sería que no tomemos una decisión de bancada. Imagínese, la primera vez que un partido alternativo como el Verde, que tiene 16 años de existencia, un partido joven, que logra esto con los compañeros de la coalición, partidos nuevos, la ASI y En Marcha, pues que no podamos ponernos de acuerdo entre 13 sería raro.

¿Será porque 13 es un número de mala suerte? (risas)

Ah, no, también es un buen número…

Bueno, pero hay un tercero en discordia, que es el que reúne todas las apuestas como ganador. El senador Iván Name, que parece tener mucho apoyo también en el Gobierno. ¿Alguna posibilidad de que el senador Name le gane a usted?

El compañero Name tiene toda la legitimidad para aspirar. Con él tenemos buenas relaciones. Pero sería, por llamarlo de alguna manera, simpático que el Gobierno tenga mayor respeto por esa opción, que en su momento votó por Zuluaga, por Duque y por Rodolfo. Es curioso lo que usted me cuenta, que el Gobierno tenga entonces más preferencias por el senador Name que por mí.

Es de público conocimiento que el Gobierno la considera a usted la opción menos deseable para sus intereses. Entre otras cosas, porque el presidente del senado es el que escoge la universidad que elabora los exámenes para los aspirantes a la Contraloría. Y dependiendo de cuál sea la escogida, ahí hay una muy buena posibilidad de maniobra de que el Gobierno elija a un contralor de bolsillo…

Rechazo la idea de estar vetada por el Gobierno. No tendría sentido. Mi carrera ha sido siempre en el mundo alternativo. Tampoco veo al Gobierno manipulando para tener contralor de bolsillo. Y por mi talante, la universidad escogida tendrá que ser la mejor en acreditación y la que ofrezca mayor blindaje y mejor reputación para el país.



(Puede leer: 'Gustavo Petro es la confusión hecha persona': Jorge Robledo).

Una cuarta opción sería el senador Ariel Ávila. Muy pilo, estudioso y activo. Pero primíparo en el Congreso…

Ariel, que es una revelación, un gran compañero, tiene que seguir haciendo el curso.

Usted sería apenas la cuarta mujer en ocupar la presidencia del Congreso…

Me encanta ese reto y esa posibilidad. Y el Congreso solo ha tenido tres mujeres presidiéndolo: Claudia Blum, Nancy Patricia Gutiérrez y Dilian Francisca. El país ha cambiado.

No es solo por ser mujer por lo que creo que usted sería capaz de darle a todo el mundo las garantías que debe dar una presidencia del Senado…

Aprovecho el tema para reconocer, por ejemplo, que cuando Dilian Francisca fue presidenta del Senado, trabajando con mujeres senadoras de todos los partidos y particularmente con una berraquísima, la actual ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en esa época senadora del Polo, juntas sacaron adelante la Comisión Legal para la Mujer. Y ahí se han articulado muchos trabajos valiosos, útiles, y a la que, de llegar a la presidencia, me encantaría darle un nuevo ritmo e innovarla. Otro avance es que en el Plan de Desarrollo, a lo que originalmente quiero darle crédito a María José Pizarro, metimos el reconocimiento a la emergencia que hay por violencia contra las mujeres. Finalmente la promovimos todas las mujeres, de todos los partidos, desde María Fernanda Cabal hasta Aída Abella, y me encantaría liderar su implementación.

A usted la han llegado hasta caricaturizar con banda presidencial, como si el plan fuera que llegara a la presidencia del Senado, tumbaran al Presidente y a su ‘vice’, y usted estuviera planeando asumir...

Eso solo cabe en la cabeza de la gente que siembra mentiras en redes y campañas de odio loquísimas, a lo Trump… Yo velo por la institucionalidad, la vigencia plena de la Constitución, y aquí el presidente Petro gobernará hasta el último día del 2026. Y así como me pareció de loco y absurdo, cuando en la época del paro nacional, gente con sarampión creía que había que tumbar a Duque, yo dije, ni más faltaba, que aquí se respeta el periodo institucional. El señor nos ganó en elecciones, luego él es el que gobierna. Igualito sucede hoy.

Vamos a su vida personal. ¿Cómo ha sido ser la esposa de la alcaldesa de Bogotá, con ese camello que es ese cargo?

Difícil en las cosas más simples, pues nos vemos muy poco. En lo más importante, pues sufro, claro. Y he estado haciéndole seguimiento a todo en estos tres años y medio; he visto los errores y los he señalado y también he visto las maravillosas cosas y transformaciones que ha impulsado, los logros que ya están o que se verán más adelante. Pero lo que más contenta me tiene es que solo le quedan cinco meses de alcaldesa.

¿No cree que parte del problema de que la elijan presidenta del senado está en ese factor de la poderosa pareja López-Lozano?

El único argumento que me dicen, tengo en contra, es Claudia. No es verdad porque, primero, su gobierno está en cierre; y segundo, el Distrito no tiene nada pendiente en el Congreso.

Pero es que no estoy hablando del presente, sino del futuro…

Si me dicen que Claudia es la razón de lo que no les gusta de mí, no es verdad. Es porque soy mujer, hecha a pulso y berraca. Imagínese que yo tengo encima más campañas que Claudia. He sido candidata cinco veces, ella apenas tres; y cuando nosotras empezamos la relación yo ya tenía mi credencial, como se dice en la política; ya era concejal de la ciudad. Pero me toca lidiar con eso porque estamos unidas en la salud y en la enfermedad. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ella no ve con buenos ojos que yo aspire a la presidencia del Senado.



(Además: ¿Está en riesgo la libertad de prensa?: Vicky Dávila le responde a María Isabel Rueda).

¿Y eso por qué?

Me dice: ‘eso es un chicharrón, para qué se quiere meter en eso’…

¿Y usted qué le responde?

Que calladita, si no está de acuerdo, porque esa es mi aspiración.

Porque es su oportunidad, y ella ya tuvo la suya…

Sí, pero mire la paradoja: dicen, uy no, Angélica no, por Claudia; y Claudia no está de acuerdo con que yo aspire a la presidencia del Senado…

Así como usted quiere que ella ya termine rápido el periodo de la alcaldía…

Sí (risas).

¿Hay planes familiares cuando termine este camello de la alcaldía de Bogotá? ¿Van a insistir en el bebé, por cualquiera de las vías que existen para engendrarlo, así sea vía adopción?

Pues se nos acaba de dañar un plan que teníamos y era tomar vacaciones largas. Un privilegio que nunca he tenido. Pero vamos a empezar las sesiones en el mes de febrero y bien, fue el proyecto de Gabriel Santos, que ahora es realidad. Pero además, Claudia tiene planeado estudiar el año entrante y esta semana le notificaron que empieza en enero. Entonces, se nos cayeron las vacaciones… El dolor de la pérdida nos desbarató emocionalmente. Entonces, cerramos el capítulo. La adopción es una figura muy linda, pero mientras Claudia esté como alcaldesa de Bogotá, no tiene cabeza para que hagamos un trámite y un proceso de un año con psicólogos del ICBF. Entonces, está por conversarse, ni descartado ni aprobado. Quedarnos solitas es una opción también...

¿Cómo le ha parecido la alcaldía de Claudia?

Destacando mi conflicto de interés, porque obviamente la admiro y la defiendo, creo que fue capaz de afrontar el lío histórico de la pandemia. Le tocó además la complejidad del paro nacional y del estallido social, que lograron destrabar, con decisión y trabajo, con el gobierno Duque y ahora con el gobierno Petro. Está en camino y avanza el metro que contrató el anterior alcalde, pues ya va llegando al 20 por ciento de la construcción. El metro línea uno avanza, y hoy lunes 17 de julio estarán firmando en Bruselas los créditos de la segunda línea del metro, que será subterráneo, a Suba y Engativá. Está abierto el proceso de licitación y en marzo del próximo año el nuevo alcalde de Bogotá adjudicará esa segunda. Eso me llena de orgullo porque es trabajo de Claudia, quien como hormiguita, en plena pandemia, no lo descuidó y lo sacó adelante con el presidente Duque, porque los asuntos de Estado son de Estado.

¿No les da miedo que si gana un alcalde de Bogotá línea Petro vuelva y cambie el diseño del metro?

No, creo que Bogotá rompió esa maldición de parar lo que hizo el anterior y no hacer nada después. Las elecciones de octubre serán sabias. Bogotá no va a escoger a quien proponga detener y no hacer. Está además todo el proceso de los Regiotram, de los accesos de Bogotá a la calle 13, hoy una revolución que nos perturba en el día a día durante las obras, pero que en unos años vamos a gozar. Pero todo no ha sido cemento. La revolución educativa que ha hecho en Bogotá no tiene precedentes. Primero, en los colegios 1A, de gran nivel, pero de educación superior. Sus impuestos y los de los lectores están pagando la universidad superior de 58.000 jóvenes. Eso es una revolución social, en disciplinas y con programas que tengan salida al mercado laboral. Va a haber un salto social, porque esos chinos que llegan por primera vez a la universidad y que en sus familias son los primeros en hacerlo van a poder sacarlas adelante. O sea, un gran salto social producto de la educación.

Hay un cambio de la alcaldesa que sí le quiero reconocer públicamente y es que sus relaciones con la policía maduraron. Ya no es ese manejo a gritos, con desplantes. Está bien que les impongan disciplina y que cambien las cosas que están mal, pero es que al principio era una gritadera y una hostilidad contra la policía que se hizo muy evidente. Se ha moderado…

No creo que fuera así, siempre tuvieron buena relación. Pero cuando hay casos de abuso policial y en la pandemia, además, cuando tocó vivir cosas inéditas, como el confinamiento, había mucha presión, pero trabajaban en llave. Hoy mutuamente se ha construido confianza y hay una valoración.

Una última pregunta, que tiene que ver con usted, aunque se la voy a hacer en nombre de Claudia. ¿Cuándo se produjo ese deslinde de la alcaldesa con el presidente Petro, o es que nunca hubo tanta cercanía? Eso influye en su elección…

Es una relación tensa por naturaleza.

¿Desde el principio?

Sí, desde mucho antes de los roles que cada uno tiene hoy. Hay respeto y ambos hicieron su lucha en la investigación del paramilitarismo, él como senador y ella como periodista. Pero cuando Claudia entra a la arena política, él ya es candidato presidencial en el 17 y ella busca una posición de centro con una alianza con Sergio Fajardo. Entonces, hay una tensión propia de estar en roles distintos, pero complementarios. De pronto a los moderados los sectores más radicales nos han visto como un obstáculo. Pero la democracia es esa combinación de moderados con radicales, que jalona y presiona cambios profundos. Los moderados consolidan acuerdos con esas fuerzas diversas, incluso con los más conservadores y se logran cambios profundos y duraderos. El riesgo de cambios profundos y breves trae otros líos. Tenemos mucha afinidad en cosas, pero al ser más moderados y más de centro pues sí, hay una tensión.



¿Hoy por hoy, usted se arrepiente de ese voto por Petro?

Cero arrepentimientos. Hago política para transformar a la sociedad. La alternancia en el poder estaba más que en mora. Un país normal tiene gobiernos de izquierda, pasa a los de derecha, o de centro. Rota. Colombia está viviendo algo que tenía que haber vivido hace mucho y nos toca a todos poner el grano de arena para sacar adelante al país. La incertidumbre es propia de la vida, pero la incertidumbre en la institucionalidad genera alteraciones que afectan la vida de la gente, la economía, la seguridad. Entonces, nos toca sacar esto adelante a todos. Ratifico mi voto, porque no estoy para el statu quo, sino para el cambio.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO