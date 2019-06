En el Congreso odian las medidas contra la corrupción: Angélica Lozano

Después del hundimiento del proyecto que eliminaba la casa por cárcel para los funcionarios corruptos, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, aseguró, en diálogo con EL TIEMPO, que los delincuentes de cuello blanco tienen pánico de perder sus privilegios.

Para la congresista, quien fue una de las promotoras de la consulta anticorrupción del 2018, estas iniciativas para luchar contra la corrupción se deben seguir promoviendo.



Usted fue una de las abanderadas de la lucha contra la corrupción con la consulta en la que millones de colombianos le dijeron no a este delito. ¿Qué piensa de lo que pasó con el proyecto de eliminar la casa por cárcel para los corruptos?



La consulta surgió precisamente porque el Congreso pasado hundió ocho veces estos proyectos. Por eso decidimos intentar este camino difícil que nunca se había transitado, pero la amarga realidad es que conseguimos 11’740.000 votos y, al faltar solo 400.000 votos para el umbral, el Congreso no quedó obligado. ¿Por qué buscábamos la consulta? Porque obligaba al Congreso, le tocaba sí o sí, porque si al Congreso se le acababa el tiempo y no lo aprobaba, quedaba a facultad del Presidente para sacarlos por decreto.



Ese era el efecto de la consulta, y aunque fue una gesta maravillosa que nos unió como país, al faltar los tres centavos para el peso, pues el balón quedó en la cancha del Congreso, y lo que estamos viendo es la poca voluntad para sacarlos adelante.

¿A qué le tienen miedo ciertos congresistas para que estos proyectos anticorrupción no prosperen?



Hay pánico a perder privilegios de los delincuentes de cuello blanco. Eso es lo que hay de fondo. Este proyecto endurecía distintas medidas y quitaba esos privilegios, como la cárcel especial, de estar en un club, en una escuela de la Policía.

Eso hizo que hubiera toda clase de impedimentos, alargue, dilaciones. Este proyecto tiene un record de 70 impedimentos votados y 25 aprobados. Eso es una barbaridad, eso es el doble de los que estaban aprobados para las objeciones a la JEP.



¿Van a volver a presentar los proyectos anticorrupción que se hundieron?



Esta agenda tiene la total pertinencia. Estos hechos nos prueban que insistir en esa agenda es necesaria y urgente, pero aquí hay una realidad: ocho veces hundieron los proyectos entre 2015 y 2017, y ahora, después de la consulta, de los siete proyectos, cuatro ya están hundidos. Aquí hay una realidad que pasa por las urnas. Lo urgente es que la gente vote, vote bien, que elija congresistas comprometidos con este tipo de agenda que son impopulares en el Congreso.



En el Congreso odian estas medidas, y las odian tanto que, como vimos, hacen toda clase de prácticas para evitarlas.

Entonces con el buen voto de los colombianos se puede lograr que en el futuro se aprueben este tipo de medidas…



Ese el único antídoto real. En el periodo pasado cuando se hundieron ocho veces, eran 10 senadores comprometidos con estos temas. En el actual son más y hubo más aliados. La presión ciudadana sobre la clase política sí hace que haya mayor sintonía y sensibilidad.



¿Cree que sí se va a lograr acabar con todos estos vicios?



Esto es un rompecabezas y esa es una pieza obligatoria. No es la única, pero sin esa, no hay cómo avanzar.



