Lluvia de críticas a Angélica Lozano por destacar a Paloma Valencia

La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) viene soportando una lluvia de críticas y ofensas –muy especialmente en las redes sociales- por haber hecho un halago del trabajo legislativo de Paloma Valencia (Centro Democrático).

En una entrevista, en las últimas horas, en Noticias Caracol, Lozano hizo una defensa del Congreso al explicar que no todo era malo y que había legisladores que merecían ser destacados.



En el diálogo, se le pidió que precisara en qué partidos de derecha había legisladores que en su concepto podría mencionar, ella dijo:



"Paloma Valencia , en el Centro Democrático. Mire, la semana pasada en ese Código Electoral ella logró que prosperara un articulito para que, por seguridad nacional, no se pueda hacer la contratación directa. Tenemos que estar todos acompañando que se logre".



Pero no fue la única mención. En la charla también mencionó a David Barguil (Partido Conservador) y a Luis Fernando Velasco y Carlos Ardila (Partido Liberal).



POLÍTICA