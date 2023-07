La senadora Angélica Lozano no se imagina a Gustavo Bolívar como alcalde de Bogotá.



"Yo no me imagino a Bolívar trabajando con ellos o con la Policía. Es que si ha llamado cerdos a los policías​", aseguró la congresista en entrevista sobre la candidatura del exsenador, quien obtuvo el aval del Pacto Histórico para participar en las regionales de octubre.



"Usted sabe las decisiones difíciles que hay que tomar cada día, 24 horas, el sueldo ni siquiera le alcanza. No, esta es una ciudad compleja donde las decisiones no son de blanco o negro, taquilleras o de likes", aseguró en entrevista con Noticias RCN.



Asimismo, habló sobre otros de los candidatos que aspiran a reemplazar a Claudia López, su esposa, como mandataria de la capital del país. Por ejemplo, sobre Juan Daniel Oviedo dijo que le cae bien y la tiene "descrestada" y de Carlos Fernando Galán aseguró que lo tiene en buen concepto.

Elección del presidente del Senado, entre Iván Name y Angélica Lozano. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO - Prensa Senado - Diego Caucayo

En la entrevista, que se hizo en el barrio donde creció, El Progreso de la localidad Mártires, Bogotá, Lozano también habló sobre su derrota en la elección del presidente del Congreso, la cual ganó Iván Name, su compañero de Alianza Verde.



"Yo decía: "Esto se va a definir por tres votos" y creí que a favor mío. Yo no llevaba cuentas y cuando me decían: "¿Cuántos tiene?" Yo decía: "No sé pero siento que vamos a ganar por muy poquito". Y, no, perdí", narró la senadora de Alianza Verde.



Y confesó que su esposa, la alcaldesa Claudia López quien ese día estuvo en el Congreso escuchando el discurso del presidente durante la instalación del nuevo periodo legislativo, no estaba de acuerdo con que ella presidiera el Senado.



"Me decía: "Es un momento muy complejo y de todos lados te van a bombardear, no entiendo por qué quieres eso". Pero yo le dije que quería y era mi decisión", recordó.



