Angélica Lozano: ‘La única reforma buena, bien enfocada, es la pensional’

La senadora Angélica Lozano, en entrevista con EL TIEMPO, asegura que la reforma pensional que está en su segundo debate en el Senado, es una oportunidad que no se puede dejar pasar e hizo un llamado al Congreso y al Gobierno para que estén a la altura de las necesidades de Colombia.



"Mi punto es que esta es la única reforma buena, bien enfocada, de las presentadas por el Gobierno. La de la salud es equivocada, nunca entenderé por qué el Gobierno desgastó su capital político y la posibilidad de llegar a un punto común, de encuentro, en torno a la pensional. Hubieran empezado por esa reforma", afirma.



¿Qué análisis hace de la primera semana de discusión de la reforma pensional en Senado?



Lo del quorum es normal y es una estrategia tradicional de quienes quieren hundir el proyecto. Pero te equivocas. No llevamos una semana de debate. Este proyecto se aprobó en primer debate en junio del 2023, en la anterior legislatura. La segunda legislatura comenzó el 20 de julio y mi gran preocupación es que las ponencias de archivo, la positiva y la alternativa están radicadas desde septiembre. Ya estamos en marzo y apenas se ha citado en dos sesiones, que salieron muy bien, porque un proyecto de estos implica muchos impedimentos y en esos casos se van semanas. La verdad, veo bien que en dos sesiones se evacuaron 35 impedimentos.



Ministros en el debate de la pensional la semana pasada. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

¿Y qué opina usted del proyecto?



Mi punto es que esta es la única reforma buena, bien enfocada, de las presentadas por el Gobierno. La de salud es equivocada, nunca entenderé por qué el Gobierno desgastó su capital político y la posibilidad de llegar a un punto común, de encuentro, en torno a la pensional. Hubieran empezado por esa reforma.

¿Por qué la considera bien enfocada?



El sistema actual, que cumple casi 30 años, no pensiona. El sistema pensional no pensiona. Considero que es vital aprovechar la oportunidad. Hay, relativamente, alto consenso. ¿Quién les dice que no a los pilares? Ni los fondos, ni la derecha. La reforma está bien enfocada, apunta a la equidad y corta el chorro de los subsidios a los de mayor ingreso, porque resulta que muy pocos ganamos más de tres salarios mínimos, muy pocos colombianos logran pensión: poco más de 2 millones en un país de 50 millones de habitantes. La vejez es dramática, la vejez es de miseria en Colombia hoy y se va a agravar si no hacemos nada.



El presidente Gustavo Petro y Gloria Inés Ramírez, mnistrea del Trabajo, al radicar el proyecto de reforma pensional. Foto: El Tiempo / cortesía

¿A qué se refiere con cortar el chorro de subsidios?



La pensión de la mayoría de los colombianos es de un mínimo. Pusieron su cotización que en ningún caso cubrirá su pensión: su ahorro es completado por 232 millones de pesos puesto por el Estado. En contraste, a los de ingreso alto, de 10,15, 25, 40 salarios mínimos, el subsidio que pone el Estado es de 1.180 millones de pesos por persona; aunque su cotización haya sido proporcional a su ingreso, tampoco cubriría en ningún caso su mesada. ¡Inequitativo y absurdo! ¿Queremos mantener eso? Porque son los pobres que ni siquiera llegarán pensión, los que financian esos 1.280 millones.

¿Por qué dice que el sistema no pensiona?



Tenemos un sistema equivocado, es una promesa imposible de cumplir, lo vigente, lo actual. El ciudadano cotiza el 16 por ciento de su salario, él pone una parte y su empleador otro. Supongamos que es un millón de pesos ese salario y la expectativa a futuro, cuando sea viejito, es que va a recibir entre el 65 y el 80 por ciento de ese millón. ¿Qué negocio en el mundo, qué inversión lícita y legal, poniendo 16 por ciento va a recibir 80? Ninguno. Es una promesa estructuralmente incumplible, sumado a la informalidad en nuestro país, que es el gran drama. Si queremos pensionar más, necesitamos generar más empleo y eso implica una realidad económica distinta a la de este proyecto. Además, hay mayor expectativa de vida. Esta reforma es la oportunidad que no podemos dejar pasar. Desde hace mucho años está sobrediagnosticados buena parte de los problemas del sistema pensional, todos son conscientes.



Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde. Foto: Diego Caucayo

En la comisión VII hubo bastante consenso en el primer debate, pero ya por temas políticos se terminó el consenso...



Esa dimensión es otra, yo estoy concentrada en la reforma. No me gusta la salud, voy a votar en contra. Más allá de cualquier vaivén político es una responsabilidad y una oportunidad que tenemos con el país y con la sociedad. Nosotros los congresistas estamos hechos con el ingreso que tenemos, pero es una responsabilidad y no se puede jugar con eso porque el diagnóstico está claro hace muchos años.

Otros presidentes pensaron en presentar esa reforma...



El presidente Santos tuvo una propuesta que ponía el umbral en un salario mínimo y no la radicó porque en su momento político leyó que su proceso era el de la paz. El presidente Duque no radicó tampoco pero tuvo también una propuesta de reforma de dos salarios el pilar. Y aquí el Gobierno radica uno de 3, la otra ponencia dice 1,5, pero lo más importante no es eso, lo más importante es el conjunto, el diablo está en los detalles, y el Senado lo que tiene que estar haciendo es debatiendo, deliberando, construyendo fórmulas y evaluando efectos, pros y contras para llegar a la mejor fórmula posible. Lo más importante es blindar el ahorro. Esa plata no se puede volver de libre manejo de ningún gobierno. Si la reforma se aprueba y entra en vigencia, ya no le va a tocar a este, entonces ese coco, que es plata para el bolsillo de Jaime Dussán, es falso.



¿Cómo blindar esa plata?



Hay que blindarla absolutamente, prever las reglas de inversión porque los rendimientos hacen vericuentos y muestran maravillas pero pueden dar mucho más. Las reservas, por ejemplo, un defecto que ha venido pasando es que la gente se da cuenta que no le conviene estar en los fondos privados corre para Colpensiones. Hay que blindarla desde la reserva hasta con las condiciones de inversión, fondos intergeneracionales. No podemos solo pensar en los mayores, también en los de 21, en los de 12 y en los que no han nacido. Además, la posibilidad de una gobernanza y gobierno corporativo en Colpensiones, pero también la gobernanza y gobierno corporativo de los fondos, es que allá está un platal público. Son muchos elementos complejos por lo que el deber político y ético que tenemos es dar el debate.

Pero, ¿se va con la ponencia oficial o la alternativa?



Para mí, la única derrota es que se hunda, me gustan unas cosas de la de Norma, otra de la del Gobierno, entonces vamos a construir las mejores proposiciones porque esto va a tener una vigencia trascendental.

¿Cómo evitar que la reforma se hunda con los tiempos tan apretados?



Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde. Foto: Prensa Angélica Lozano

Primero, es válida la pregunta de por qué están apretados los tiempos. Las ponencias llegaron en septiembre y llevo todos esos meses preocupada y diciendo que eso es clave, pero bueno, no soy la que pone la agenda. Pero ahora ya estamos contrarreloj porque esto no es pupitreado, esto lo que necesita es tiempo y entonces viene Semana Santa. Temo que se hunda en Cámara por tiempo cuando la tuvimos quieta ocho meses.

¿Cree que es una oportunidad para el Congreso y el Gobierno, más allá de cálculos políticos?



Sí. Es una oportunidad que no se ha abierto antes. Entonces, dejémosla pasar. ¿Cuándo se vuelve a abrir? Dejar pasar la oportunidad puede costar cuatro gobiernos más o cinco inflándose eso, envejeciendo la población. Dramático. Es una oportunidad de compartir logro. Esto no lo puede sacar el Gobierno solo y no lo puede sacar el Congreso solo. Es una feliz oportunidad de portarse como adultos responsables, políticos maduros un ratico. Esta reforma de verdad está enfocada en buscar protección en la vejez. El debate es complejo, el tema es serio y no hacer nada es lo único que jode a los colombianos. Si se hunde o se archiva es una derrota no de nosotros y de Petro menos, el Presidente no va a perder si se hunde la reforma pensional, pierde el país.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

