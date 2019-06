Ángela María Robledo comienza la lucha para recuperar su curul

Este viernes comenzará la lucha de la exrepresentante a la Cámara por la Colombia Humana Ángela María Robledo para recuperar su curul.

Robledo radicará en la secretaría del Consejo de Estado, con sede en el Palacio de Justicia, una acción de tutela que tiene como propósito que el alto tribunal le devuelva su escaño en la Cámara de Representantes, que perdió el 25 de abril por doble militancia.

Ya voy rumbo al Palacio de Justicia a radicar la tutela para recuperar la curul de la Paz. En la secretaría del @consejodeestado entregaré junto con mi abogado, el Dr. Jorge Iván Palacio, el documento. — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) 28 de junio de 2019

“Respetamos al Consejo de Estado, por supuesto, pero la decisión no es una decisión justa. Recuperar la curul es uno de los caminos”, ha dicho Robledo en varias oportunidades.



Según la excongresista, "ante la injusticia y afincada en la Constitución voy a luchar para recuperar esa curul que es de todos ustedes". En este proceso la acompaña el exmagistrado Jorge Iván Palacio.



Entre los argumentos del documento está la protección al derecho al debido proceso, al ejercicio de sus derechos políticos y hacer oposición política.



Robledo llegó al Congreso de la República el 20 de julio del 2018 por haber sido la fórmula vicepresidencial del segundo candidato con mayor votación en las elecciones presidenciales, como lo establece el nuevo Estatuto de la Oposición. Ella acompañó a Gustavo Petro.

Sin embargo, según el Consejo de Estado, la líder política incurrió en doble militancia porque no renunció a tiempo a la Alianza Verde, partido que le dio el aval como congresista antes de convertirse en la fórmula vicepresidencial Petro.



"En abril, la Sección Quinta del Consejo de Estado me quitó la curul que da el Estatuto de Oposición. Desde todas las orillas se expresaron dudas de los argumentos del fallo.

La misma presidenta del Consejo no compartió la decisión", aseveró la excongresista.



POLÍTICA