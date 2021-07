¿Qué pasará con la curul de Ángela María Robledo en el Congreso?

Una curul menos tendría la Cámara de Representantes tras la salida de la congresista Ángela María Robledo, determinada por la Corte Constitucional, este jueves.



El alto tribunal constitucional resolvió una tutela y decidió que Robledo incurrió en doble militancia y que por ello no puede hacer parte del Legislativo.



Robledo llegó a la Cámara de Representantes en ejercicio de un derecho que le dieron la reforma constitucional de equilibrio de poderes y el estatuto de la oposición, normas que determinan que el segundo en votos en la elección vicepresidencial podrá ocupar un escaño en esta corporación.



Como se recuerda, Robledo fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018 y esta llave obtuvo el segundo lugar. Por estas mismas normas es que Petro ocupa un lugar en el Senado.



Fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) le dijeron a EL TIEMPO que la curul de Robledo era un "derecho personal" que le dio la Constitución y que, al perder el escaño, este no puede ser reemplazado y quedará vacío el año legislativo que resta.



¿Por qué doble militancia?

En cuanto a la doble militancia, la falta que argumentó la Corte Constitucional para despojar a Robledo de su curul, se trata de una irregularidad que se comete cuando se pertenece a dos organizaciones políticas en menos de un año.



Para las elecciones presidenciales de 2018, Robledo inscribió su candidatura a nombre de una coalición que formaron Colombia Humana, Mais y Fuerza Ciudadana. Sin embargo, antes de ello fue legisladora de Alianza Verde y el tiempo para salir de una organización política y pasar a la otra fue menor al que determina la norma.



"Siempre he sido respetuosa de la @CConstitucional y esta vez no será la excepción. El fallo anula de nuevo mi elección en la curul que me otorgó el Estatuto de Oposición; un golpe a la oposición. Noticia dolorosa, pero encontraré la fuerza para continuar nuestro camino político", afirmó la excongresista

