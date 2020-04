'A mí la curul me la tienen que devolver': Ángela María Robledo

Una polémica quedó planteada entre la excandidata vicepresidencial Ángela María Robledo y la Cámara de Representantes por cuenta de su curul.



Robledo llegó al Congreso por un derecho adquirido al ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, segundo en la elección presidencial, pero hace algunos meses el Consejo de Estado le quitó su lugar en esa corporación por doble militancia. Tras una tutela, el alto tribunal le devolvió el escaño, pero la Cámara dice que hasta que sea notificada no la puede posesionar nuevamente.

Robledo le dijo a EL TIEMPO que ese paso es el mismo fallo sobre el recurso que ella presentó.



¿Cuál es la realidad de su curul en estos momentos?

La realidad es que hay un fallo de la Sección Segunda del Consejo de estado que ordena, primero, acatar el amparo a la curul de la oposición, la curul de la paz, y segundo, como es una tutela, debe ser acatada de manera inmediata por parte de la Cámara de Representantes y de su presidente, Carlos Cuenca. Tan sencillo como eso.



¿Qué ha pasado en la Cámara de Representantes?

Yo he enviado dos comunicaciones ante la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes y en la segunda, de manera clara y contundente, le pido al doctor Cuenca que en término de 48 horas se me restituya la curul de la paz, de la oposición. Y por supuesto como hubo un daño, no solo político sino también económico, tiene que haber una reparación porque aquí se debe restituir el derecho completo, es decir, a la curul y a las condiciones en las que yo estaba en el Congreso hace un año.

La notificación es el fallo. ¿Dónde está la curul?, la curul, perdón por decirlo de manera coloquial, no está en Marte, está en la Cámara

¿Y la Cámara de Representantes no debería tener una notificación formal del Consejo de Estado para restituirle su curul?

La notificación es el fallo. ¿Dónde está la curul?, la curul, perdón por decirlo de manera coloquial, no está en Marte, está en la Cámara de Representantes. Lo que pasa es que esa corporación en su interpretación, que desde mi punto de vista es partidista y no jurídica, está diciendo que tiene que esperar que el Consejo de Estado la notifique. Mis abogados dicen que es contundente y claro que frente a un fallo hay que acogerlo. Es decir, a mí la curul me la tienen que devolver, lo que estoy diciendo es que no tienen razones para más dilaciones.



¿Y usted ha hablado con el Presidente de la Cámara?

Tuve la oportunidad de hablar con él antes de que entráramos en la cuarentena y él me dijo ‘yo estoy listo, pero estoy esperando que me notifique el Consejo de Estado’. Yo le dije, ‘doctor Cuenca, si quiere hable con mis abogados, pero yo creo que usted es abogado y sabe que un fallo de tutela se acoge inmediatamente porque la notificación es la sentencia que le estoy trayendo’. No entiendo en razón de qué la Cámara está dilatando esta decisión.



¿Y cuál es el siguiente paso que piensa dar frente a esta posición de la Cámara?

Estoy esperando la respuesta. La carta la mandé la semana pasada, el 23 de marzo, porque el Congreso está cerrado. Yo quisiera que se entendieran esos argumentos que se caen de su peso, son obvios. Pero bueno, si aquí quieren dilatar las cosas les cito las normas y digo que pueden incurrir en unos delitos. Espero no tener que llegar a una demanda. Estoy procediendo con mis argumentos, con una actitud de diálogo, con disposición para que se restituya la curul.



POLÍTICA