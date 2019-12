Me están negando el derecho a representar a la oposición: Ángela María

El Consejo de Estado negó la acción de tutela que presentó Ángela María Robledo en contra del fallo que anuló su elección al Congreso. ¿Qué hará ahora la exformula vicepresidencial de Gustavo Petro?



“Me quedaron debiendo el debido proceso para recuperar la curul de la paz”, dice Ángela María Robledo al explicar un hecho que pasó inadvertido en medio de las festividades de Navidad.

La Sección Tercera del Consejo de Estado negó la acción de tutela que presentó Robledo en contra del fallo emitido en abril pasado, en el que anulaban su elección como Representante a la Cámara, para el periodo 2018-2022.



Robledo, quien ganó el pulso en la contienda por la Alcaldía de Bogotá al apoyar a la recién electa Claudia López, enfrenta hoy otra de las batallas que ha dado en su vida pública: recuperar la curul que por derecho le otorga el Estatuto de la Oposición, luego de alcanzar la segunda votación en las elecciones presidenciales de 2018. Ella insiste en recupera la que denomina como “la curul de la paz”, tras su anulación en abril de este año.



¿Qué pasó con su curul?



El Consejo de Estado anuló mi credencial y la Resolución 1595 del 2018 del Consejo Nacional Electoral donde se declaraba que yo tenía el “derecho personal” de ocupar lo que he denominado la curul de la paz.

En su concepto, ¿por qué tenía derecho a ella?



En razón a haber obtenido como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, en el marco de una alianza política de fuerzas alternativas, la segunda votación en la contienda electoral presidencial del año pasado.



¿Esas curules eran nuevas?



Dichas curules quedan establecidas como resultado del clima de apertura política que se respira en nuestro país, a raíz del Acuerdo de paz negociado y firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos con el hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.



¿Con qué objetivo las crearon?



El espíritu de la creación de estas dos curules, una en Senado que hoy ocupa Gustavo Petro y otra en Cámara que ocupé hasta mayo de este año, fue crear condiciones para que la segunda fuerza política, o sea la Colombia Humana, que obtuvo más de ocho millones de votos, tuviera voz y voto en el Congreso de la República y la defensa de la Paz con justicia social siguiera siendo una aspiración con factibilidad política para Colombia.



Cuando se la quitaron, ¿qué hizo?



Frente al fallo del magistrado Moreno interpuse una tutela hace cinco meses y hasta esta semana, cuando radico un oficio preguntando por la tutela, se conoció que el Consejo de Estado falló en mi contra al parecer violando mi debido proceso, en una decisión que me parece injusta ya que se me niega el derecho a representar a la oposición con garantías políticas y materiales.

Ángela María Robledo estuvo en la plaza de Bolívar acompañada por algunos miembros de la oposición. Foto: Twitter Ángela María Robledo

¿Qué le han dicho los abogados?



Con el equipo jurídico que me ha acompañado, liderado por Jorge Iván Palacio, expresidente de la Corte Constitucional, estamos sorprendidos no sólo por la decisión, sino por la calidad de los argumentos.



¿Por qué?



El magistrado Carlos Alberto Zambrano, quien recibió la tutela, la engavetó todo este tiempo y ahora sale un fallo que ni siquiera se nos notificó.



¿Entonces?



Zambrano terminó su período hace varias semanas y dejó mi caso sin resolver, sabiendo que se trataba de una cuestión de relevancia nacional. Se tardaron cinco meses para un procedimiento que se considera expedito, el fallo estaba listo desde el 12 de diciembre y sale publicado el miércoles 18 sin que se nos haya notificado.



Si la recupera, ¿volverá al Congreso?



Deseaba que este año terminara con una definición sobre mi situación política, pero inició la vacancia judicial y sale este fallo de última hora sin notificaciones, ni claridad...

¿Y…?



He seguido haciendo política en las calles tomada de la mano, especialmente de las jóvenes feministas, quienes con sus protestas y propuestas nos han devuelto la esperanza de que otro país es posible.



Con esta decisión y por su trayectoria, ¿ve usted un sesgo machista en la justicia?



La justicia colombiana ha sido desarrollada por décadas por hombres patriarcales que no reconocen que el mundo ha cambiado y que hoy las nuevas ciudadanías, entre ellas las mujeres, esperamos se reconozcan nuestros derechos y se supere la gran impunidad que se registra cuando se trata de delitos o cuestiones en las cuales están implicados nuestros derechos sexuales, sociales, económicos, civiles y políticos.



¿Está politizada la justicia?



Soy una mujer que cree en el valor de instituciones fuertes en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial como pilares de la democracia. Una democracia que en Colombia por tantos años, casi siglos, es aún precaria, frágil. En particular las altas cortes han cumplido tareas fundamentales en tiempos de parapolítica y en el Acuerdo de paz, pero también sucesos como el llamado ‘cartel de la toga’ han puesto la alerta de cara a prácticas que le hacen tanto daño a la justicia colombiana.



Con las movilizaciones, ¿cómo ve los sucesos que están ocurriendo en el país?



Lo que está ocurriendo en nuestro país, a partir del llamado 21N, es un despertar ciudadano que exige un cambio de rumbo, un llamado que compete a estos tres poderes. Espero se escuche este clamor y encontremos un cauce democrático para este despertar ciudadano.

Gustavo Petro y Ángela María Robledo. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

¿Qué sigue frente a este fallo adverso?



Seguiremos el camino legal. Vamos a impugnarlo. Nuestros argumentos han sido contundentes y en derecho, no aspiré a la Cámara de Representantes, la curul se otorgó a título personal para darle cumplimiento a un mandato de la Constitución y en desarrollo del Estatuto de la oposición, que la consagra como derecho fundamental. Allí no cabe la figura de la doble militancia.



Si regresa al Congreso ¿en qué va a hacer énfasis?



Seguiré trabajando por la paz integral de Colombia, la cual va más allá del silencio de los fusiles. De esta manera contribuiré a cumplir el principio rector de Colombia Humana: transitar a un país en paz con Justicia Social. Espero también continuar fortaleciendo la llamada bancada de la oposición en el Congreso, quienes desde las diferencias han encontrado espacios decisivos para cooperar en la búsqueda de un mejor país.



A propósito, ¿cómo ve el gobierno Duque?



Como dice la canción de Shakira, este es un gobierno ciego, sordo y mudo. Iván Duque es un hombre sin experiencia, débil, acorralado por las fuerzas más retrógradas del uribismo, a pesar de que hoy en día esta fuerza política de ultraderecha, que es el uribismo, se marchita. Las pasadas elecciones del 27 de octubre corroboran esto y son un aire fresco para la democracia en Colombia.



¿Tiene usted aspiraciones presidenciales?



Tengo un amigo que dice que en Colombia un día en política es como un año… y la calle por estos días nos muestra que vamos con fuerza para lograr no sólo un cambio de gobierno sino de régimen político, y lo que ocurre con algunos de nuestros países vecinos, lo confirman.

Cuando dice “vamos”, ¿a quiénes se refiere?



Sueño con un interesante proceso de convergencia democrática para las elecciones del 2022 que recoja los aprendizajes de las elecciones del 2018 y 2019, en el sentido que juntas y juntos somos más.



Pero, ¿cómo?



Una convergencia que debería desembocar en la amplia consulta preelectoral donde por supuesto espero estén presentes mujeres que están listas para ejercer el poder presidencial de la mano de una ciudadanía que nos ha notificado que despertó y quiere vivir en un país con presente y futuro para quienes vivimos en Colombia.



POLÍTICA