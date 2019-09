Ángela Calderón denunciará a Gustavo Petro por injuria y calumnia

La periodista Ángela Calderón, una de las comunicadoras que fue mencionada por el senador Gustavo Petro como parte del grupo de periodistas que habrían recibido dinero de Odebrecht, anunció que denunciará al congresista por injuria y calumnia.

Calderón aseguró que nunca ha sido asesora de la empresa brasileña y calificó como mentirosas las afirmaciones del excandidato presidencial en el debate efectuado en la noche del martes.



(Le puede interesar: Revelan nombres de periodistas supuestamente vinculados con Odebrecht)

“Señor Gustavo Petro, no le voy a permitir que con oscuros fines politiqueros mancille mi nombre causándome no solo un grave daño a mí, sino también a mi familia y a mis allegados. Nos veremos ante la justicia, en la cual confío plenamente. Está usted frente a una mujer de conciencia limpia, con más de 30 años de reconocida trayectoria profesional y que no le teme a la verdad, ni mucho menos a usted (sic)”, escribió en el comunicado la reconocida periodista.

Ante las falsas y calumniosas aseveraciones del señor @petrogustavo, quiero comunicarle a la opinión pública que he tomado la decisión de acudir ante la justicia para denunciarlo penalmente por los delitos de injuria y calumnia porque nunca he sido asesora de Odebrecht. pic.twitter.com/ZRlFMTWMF9 — Angela María Calderón F. (@AngelaMaria29) September 11, 2019

La denuncia la hizo el senador de Colombia Humana durante un debate de control político y con base en supuestas confesiones de exfuncionarios.



La comunicadora, además, que no va a permitir que “con oscuros fines politiqueros mancille mi nombre causándome no solo un grave daño a mí, sino también a mi familia y mis allegados”.



El debate se adelantó en la Plenaria del Senado, en el cual Petro Urrego señaló que el alcance de la corrupción de la multinacional no solo llegó a las campañas presidenciales, sino también a los medios y mencionó a otros periodistas que también habrían recibido dineros de la multinacional brasileña.



Petro, en su intervención, además de nombrar a la “actual jefe de prensa de la Fiscalía y que la metió Néstor Humberto Martínez”, también señaló al exasesor presidencial Juan Meza, quien además fue embajador del gobierno de Juan Manuel Santos. Otro exfuncionario de esa administración que citó fue Camilo Granada, último asesor del expresidente Santos.



También nombró a la secretaria de prensa de la Casa de Nariño, Marylin López, igualmente en el gobierno pasado y al publicista Camilo Cano, que por ahora no han respondido a las afirmaciones del líder político.



Petro aseguró que en la lista de esos periodistas hay más, pero no los mencionó porque no hay sustento judicial alguno por ahora.



ELTIEMPO.COM