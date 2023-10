‘Se impuso la visión del Gobierno en la subcomisión de la salud’: Andrés Forero

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, ha tomado notoriedad en medio del debate de la reforma de la salud. Sus denuncias de presuntas irregularidades en el trámite del proyecto se han convertido en una constante en la discusión. En esta ocasión, participó de la subcomisión de para conciliar el proyecto y luego fue crítico con su resultado.



La subcomisión para concertar el texto de la reforma de la salud sirvió para algo?

Creo que fue un espacio interesante en términos de discusión democrática, pero hay que decir que a pesar de que el Presidente de la República últimamente ha hablado de la necesidad de concertar y de llegar a un gran acuerdo nacional, lo cierto es que, al final, se terminó imponiendo prácticamente de forma unilateral la visión del Gobierno. Hubo cambios cosméticos, pequeñas modificaciones en algunos artículos, pero en los temas más esenciales, de fondo, en los temas sustantivos, considero que la reforma se mantiene inalterada.

¿Por qué cree que sucedió esto?

A pesar de que participamos, yo lo hice con cierto escepticismo porque ya había visto que a veces el Gobierno es muy reticente a hacer modificaciones más allá de la evidencia. Era bastante escéptico y decidí participar activamente, pero al final el Gobierno tiene las cuentas de que el Partido Liberal y el partido de ‘la U’ eventualmente van a votar y por eso no hubo ninguna clase de concesiones.

¿Qué le preocupa del articulado?

La transición al nuevo modelo de salud. Hoy en el articulado para segundo debate está previsto que esa transición solamente dure dos años. A nuestro juicio, es un tiempo muy corto, insuficiente. Realmente es pensar con el deseo que en ese corto espacio de tiempo estas entidades públicas van a ser capaces de crear esas capacidades técnicas y administrativas que las EPS se han demorado por lo menos 30 años en construir.



¿Quedó algo bueno de la subcomisión?

En términos de concertación hubo algunos cambios, pero fueron cambios cosméticos. Por ejemplo, hay un artículo que plantea que haya un espacio de tiempo para que los actores del sistema que tienen deudas con el Invima puedan tener la posibilidad de no pagar los intereses si pagan todo el capital. Ahí se les advirtió de unos riesgos y los tuvieron en cuenta. Realmente el núcleo, la almendra de la reforma, sigue siendo la misma y nosotros seguimos preocupados porque se están sentando las bases para una crisis sanitaria sin precedentes en la historia del país.

En conclusión, no hubo concertación, que era el espíritu de la subcomisión...

Así es. Pareciera que el Gobierno está muy confiado en que cuenta con los votos del Partido Liberal y de ‘la U’ a pesar de los reparos que ellos han hecho en el pasado y que, siento yo, no han sido resueltos hasta el momento en el texto que se va a discutir. A pesar de esas críticas, pareciera que van a votar al Gobierno y por esa razón el Gobierno no estuvo interesado en concertar absolutamente nada.

¿Están repartiendo mermelada?

No puedo hacer afirmaciones de esa naturaleza. No tengo pruebas, pero lo que sí puedo decir es que las dudas, las preocupaciones, las críticas que han hecho esos partidos, pues realmente no han sido resueltas satisfactoriamente a mi juicio en el texto que está siendo puesto a consideración en la plenaria y, a pesar de eso, los integrantes de ambos partidos (Liberal y ‘la U’) están dispuestos a votarla. Eso sí lo puedo decir.

Esta subcomisión fue considerada como una prueba de fuego para el acuerdo nacional y usted dice que no hubo concertación. ¿Cree que ese acuerdo nacional se queda en el discurso?

Eso es lo que está sucediendo. Es que es solamente un discurso, un discurso interesante. La verdad, decidí participar, darles una última oportunidad al Gobierno y al Presidente con este llamado al gran acuerdo nacional, pero al final lo que vemos es que ese acuerdo se termina traduciendo en la imposición unilateral de las visiones del Gobierno.