Andrés Calle arremete contra Iván Name: 'Todo lo que toca lo vuelve escombro'

El presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Andrés Calle, arremetió contra el presidente del Senado, Iván Name, y aseguró que "todo lo que toca lo vuelve escombro".

"Quien dirige al Senado es la antípoda del rey Midas, todo lo que toca lo vuelve escombro. Ha convertido en chatarra oxidada las más valiosas pretensiones del pueblo soberano. No es mito, es una triste realidad. Le devolveremos su valor", dijo el representante liberal, quien ha tenido distancia con la cabeza de la cámara alta.

Calle cuestionó los mensajes que ha enviado Name a al presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, el presidente del Senado dijo que las declaraciones del presidente Petro sobre interferencia de la compañía Keralty en la decisión de la Comisión VII de hundir la reforma de la salud son injuriosas y calumniosas, además pidió pruebas.

En entrevista con EL TIEMPO Calle afirmó que no se puede esperar que el jefe de Estado sea "pasivo" con ante las situaciones de la democracia.

"Es desproporcionado que hoy el presidente del Senado de la República agreda al presidente de la República cuando simplemente está cumpliendo su función constitucional y es cumplir con ese mandato que recibió el pueblo", comentó el jefe representante.

Ministros Luis Fernando Velasco y Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto:Néstor Gómez/El Tiempo Compartir

No es la primera vez que hay disputas entre las cabezas del Senado y la Cámara. A principios de marzo Calle cuestionó el manejo que se le estaba dando al debate de la reforma pensional y acusó de "cancerberos" a quienes restringían el debate libre.

Es desproporcionado que hoy el presidente del Senado de la República agreda al presidente de la República cuando simplemente está cumpliendo su función constitucional y es cumplir con ese mandato que recibió el pueblo

"A quienes dirigimos corporaciones de elección popular nos debe pesar el deber de respeto y garantía de la democracia para ser promotores de los debates que la ciudadanía reclama. Porque ostentamos la responsabilidad de colaborar armónicamente sin ver las diferencias ideológicas", afirmó

Y Name respondió que Calle era empleado del Gobierno: "No tiene una mayor ilustración el presidente de la Cámara cuando califica de cancerbero a quienes cuidamos la democracia y presidimos las cámaras, pero claro que hay una gran distancia entre su estilo y el mío, yo no soy empleado del Gobierno".

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA