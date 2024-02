Calle: 'No soy petrista, acompañé a Petro porque el liberalismo comparte ideas con él'

Después de varios meses de silencio, el presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Andrés Calle, se destapó en entrevista con EL TIEMPO y habló de lo que viene para las reformas sociales, explicó por qué ha acompañado al presidente Gustavo Petro en manifestaciones en plaza pública y reveló su postura sobre el futuro del Partido Liberal y lo que piensa del expresidente César Gaviria, jefe de la colectividad.



Se reinicia una legislatura clave para las reformas sociales. ¿Qué viene este semestre?



Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Este semestre legislativo iniciamos con una reforma que votamos el año anterior y es la disminución del receso legislativo. Esto nos permite un mes adicional para lograr avanzar en la agenda legislativa, avanzar en más debates de control político, en audiencias públicas que acerquen a la ciudadanía con el Congreso. Será una agenda intensa, será el semestre más extenso del Congreso y esperamos sacar adelante las iniciativas que beneficien a los colombianos en todos sus hogares.



Venimos de un semestre muy duro en la Cámara a propósito de la reforma de la salud. ¿Cómo lograron sacar adelante ese proyecto?



Sin duda fue el debate más álgido que tuvo el Congreso. Un debate intenso en la Comisión VII, luego llega a la plenaria en el periodo del presidente David Racero, ahí se inicia el debate de la reforma. Se nos lleva gran parte del semestre anterior, de nuestra legislatura, y logramos dar todas las garantías para que las voces distintas fueran escuchadas y lograr el texto más reconciliado posible. Fueron cerca de 96 proposiciones modificativas y otras 30 sustitutivas, que permiten un texto distinto al que nos llegó de la Comisión VII y que pasará su debate al Senado.

Algunos sectores dicen que usted no dio las suficientes garantías...

Fue un debate que llamó la atención del país de muchos sectores, que encendió los ánimos en muchos momentos, pero, por su puesto, en este debate que se dio de manera intensa, amplia, pues se pudieron escuchar todas las voces. Y eso es lo más importante. Finalmente, como en cualquier democracia, son las mayorías las que toman las decisiones.



Aprobación de la reforma de la salud en la Cámara. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

¿Qué enseñanzas le dejó el debate de la reforma de la salud, su primer gran debate como presidente, para futuros debates, como el de la laboral?



Mucha resiliencia. Creo que hay que comprender que nuestro país es diverso porque nuestras regiones son distintas, porque hay orientaciones políticas diversas y, por su puesto, desde la Mesa Directiva, en compañía de nuestros vicepresidentes, de nuestros secretarios, tenemos que brindar todas las garantías para que esas voces sean escuchadas y tener la paciencia suficiente para entender la complejidad de nuestro país, que está representado en las voces del Congreso.

¿Por qué en su presidencia sí se pudo avanzar en la reforma de la salud y no en la pasada?



El presidente David Racero cumplió una tarea extraordinaria, brindando garantías. Tal vez el tiempo no alcanzó y lo que hicimos fue darle continuidad a un debate intenso que requería el tiempo suficiente para dar el debate pertinente y oportuno.

Andrés Calle. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

¿Usted cree que estas reformas del Gobierno son las que necesita el país?



Estoy convencido, yo acompañé al presidente Gustavo Petro en la contienda electoral. Convencido de que hay una ciudadanía que pide justicia social y eso es lo que representa la agenda del cambio que el Gobierno le ha presentado al Legislativo para abordar, entendiendo que todas las voces tienen las garantías suficientes para hacer las modificaciones pertinentes y que sea el Congreso, en su sabiduría, quien tome la última decisión. Pero claro que es necesario abordar una agenda que fue por la que eligieron al Gobierno del presidente Gustavo Petro.



Varios sectores no ven con muy buenos ojos su cercanía con el presidente Petro. ¿Qué responde?



Yo soy un demócrata, un liberal socialdemócrata. Y, en ese orden, acompañé al presidente Petro. Yo no soy un líder de izquierda, no soy petrista, lo acompañé porque el liberalismo comparte unas ideas con el Presidente. El Presidente tiene unas ideas liberales, pero el Partido Liberal no es petrista. Hemos acompañado al Presidente porque creemos en la agenda de cambio que le ha propuesto al país. Pero también entendiendo que, como presidente de la Cámara, tenemos un deber y es colaborar armónicamente con el Ejecutivo y no tiene que haber divisiones. La división de poderes no es fractura institucional, la división de poderes es llamada para garantizar un equilibrio de las instituciones y, por supuesto, tiene que haber el mejor relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.

¿Cómo ha sido su relación con el presidente del Senado, Iván Name?



Tengo una relación de respeto y de amistad con el presidente Iván Name, con quien compartimos muchos escenarios, pero también compartimos ideología. Ideología liberal, socialdemócrata. Él viene de una familia que ha hecho una historia y que, por su puesto, yo respeto todo ese trabajo y esa experiencia que tiene el presidente Name. Esperamos que esta agenda que nos corresponde presidir durante este semestre tenga todo el avance pertinente y trabajemos en colaboración por darle ese bienestar que requieren los colombianos.

El minsalud, Guillermo Jaramillo (izq.); el mininterior, Luis Velasco, y el presidente de la Cámara, Andrés Calle, en el debate. Foto: Miltón Díaz. EL TIEMPO

¿Qué cree que va a pasar este semestre con las reformas?



Van a avanzar de la manera pertinente y necesaria. Van a avanzar con el tiempo que se requiera y tenemos el tiempo suficiente. Este periodo legislativo es mucho más largo que el anterior. Es fundamental que en el Senado hagan lo propio, que logren pulir, aún más, los textos, que logren esa tranquilidad de todos los sectores. Sé que el presidente Iván Name tiene la capacidad y, sobre todo, el entusiasmo para lograr esos consensos necesarios y que la agenda que el Gobierno le ha propuesto al país tenga el debate que le corresponde en el seno del Legislativo.



Varios liberales piden irse a la independencia y el expresidente César Gaviria insiste en que se mantendrá independiente frente al presidente Petro. ¿Qué está pasando en el partido?



Somos bancada de gobierno por la decisión de nuestra colectividad, por la decisión de los parlamentarios que sienten que hay una agenda que se identifica con la agenda liberal. Hemos venido acompañando en el Congreso. Sin duda, el Partido necesita reunirse y unificar esa ideas. Las voces no pueden ser diversas, no podemos estar actuando de manera individual. Es un llamado a todos los sectores. Es necesario que se nos convoque como bancada pero que, además, se convoque la convención del partido como nos ordena la ley y la Constitución.

Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Entonces?



Todos los partidos tienen la obligación de reunirse cada dos años en una convención para elegir a sus directivas y orientación política. El partido va mucho más allá del director, va mucho más allá de los congresistas. El partido son millones de liberales que están en las regiones, que siempre han construido liberalismo.

¿Usted es de la corriente de una renovación en la dirección?



Soy de la corriente de que el partido tiene que abrirse a una ciudadanía que pide ser escuchada, debe abrirse a los jóvenes, a las mujeres, a los sindicalistas, a los trabajadores, a los campesinos. Ellos tienen que tomarse el partido liberal para poder representar esa oportunidad que seduzca a la mayoría de los colombianos, porque el partido tiene toda la potencialidad para ser el partido que gobierne a nuestro país.



¿Cómo está su relación con el expresidente Gaviria?



Con el presidente Gaviria siempre ha habido la mejor relación. Sin duda, como cualquier relación de amistad, una relación que pasa por altos y bajos. Pero respeto al presidente como alguien que ha construido una parte importante de la historia de mi partido, el hombre de la Constitución de 1991, quien también enfrentó a la derecha más recalcitrante de nuestro país pero que sin duda hoy tiene que escuchar a un liberalismo de base que está pidiendo la palabra y que requiere espacios de poder, renovación, la oportunidad de gobernar nuestro país y que está pidiendo pista, vía, para llegar a los escenarios más importantes del Estado y construir los cambios que requiere nuestro país.

El representante liberal estará al frente de la Cámara en la segunda legislatura. Foto: Néstor Gómez

¿Cree usted que hay una ruptura institucional como dice el presidente Petro?



Hay que evitar al máximo que esa ruptura institucional pueda provocarse. Eso afectaría nuestra democracia, afectaría nuestras instituciones y a los colombianos. Por eso, el llamado es a todos, que en democracia podamos construir los consensos, a la colaboración armónica de los poderes públicos. Es necesario encontrarnos como país, acompañar al presidente elegido por los colombianos, en democracia, en continuar ese camino hacia la justicia social, la paz y la reconciliación que ha marcado el presidente Gustavo Petro.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En X: @teomagar

matgar@eltiempo.com