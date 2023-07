Andrés Calle, nuevo presidente de la Cámara de Representantes, asegura que es necesario construir de la mano del gobierno del presidente Gustavo Petro para sacar adelante los proyectos que necesita el país.



El representante liberal habló con EL TIEMPO sobre lo que viene para su presidencia en esta corporación tras ganar el pulso interno en su partido al representante Julián Peinado.



¿Cómo se llegó a los consensos que lo tienen como presidente de la Cámara de Representantes?



Dios nos iluminó en ese camino, no tengo la menor duda. Le envío un abrazo fraterno tanto a Julián Peinado como a Carlos Ardila, que ayer nos encontramos como amigos que somos. Por eso fue tan fácil encontrarnos en medio de la diferencia y el debate, que debe existir. Siempre persistió la amistad.



Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿No queda dividido el Partido Liberal tras esa pugna?



No, en esto hay que tener la madurez y la tranquilidad para asumir los desafíos. Esto fue un desafío y una enseñanza. Salimos fortalecidos de este escenario y no existe ningún tipo de fractura en el Partido Liberal. Por supuesto, tiene que haber un debate más amplio y es el que yo he propuesto desde esta presidencia, respetando a la institucionalidad, el director del partido y a nuestros compañeros congresistas.

¿Qué tanto tuvieron que ver el Gobierno y el ministro Luis Fernando Velasco en su elección?



Luis Fernando Velasco es mi amigo y es un hombre al que admiro profundamente por su lucha y resistencia. Con Luis Fernando tengo una profunda amistad, que va a prevalecer en el tiempo y que dará grandes luchas en nuestro país.



Usted dijo en su discurso de victoria que quería tender puentes entre César Gaviria, jefe del liberalismo, y el Gobierno, ¿cómo lo planea hacer?



Ese es mi rol, ser garante y factor de unidad. Tenemos que llegar a acuerdos, ese será mi rol. En el partido no será cosa distinta. No se nos puede olvidar que el partido es de gobierno, como lo definió la bancada. Tenemos que construir al lado del Ejecutivo. Y esto es construir de manera propositiva y decirles al Presidente y a los ministros cuando algo no nos parezca o no está bien. Tenemos que llegar a consensos y mostrarles a los colombianos las reformas que se merecen y que necesitan. Me tranquiliza el mensaje de colaboración armónica que dio Gustavo Petro. De manera contundente llamó a construir democracia, porque la democracia construye paz y lo demostró con un pleno ejercicio democrático de quedarse escuchando a la oposición.

El representante liberal estará al frente de la Cámara en la segunda legislatura. Foto: Néstor Gómez

¿Ya tuvo oportunidad de hablar con el presidente Petro de su victoria y de los retos que se vienen como presidente de la Cámara?



La gente y sobre todo los congresistas piensan que yo tengo una relación muy fluida y constante con el presidente Petro. No es así, pero tengo una gran admiración. Colombia va a ser una antes y otra después de Gustavo Petro.



Hablando del tema electoral, han salido fotos de su hermano con el ‘Ñoño’ Elías. Algunos ven su llegada a la presidencia como un reencauche de la ‘Ñoñomanía’...



Quiero dar toda la tranquilidad y hacerlo de manera contundente: Andrés Calle nunca en la vida ha tenido relación política con el ‘Ñoño’ Elías. Hace cinco años decidí aspirar a la Cámara y en ese momento Elías ya se encontraba privado de su libertad.

¿Cuál es ese gran reto que viene para su presidencia? ¿A qué le van a apostar?



Le apostaremos a formar más democracia. Este fue un compromiso con las bancadas de oposición e independientes. Conmigo van a tener todas las garantías. Yo les digo que nos reunamos con prontitud para mirar una agenda común de debates de control político.

El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, junto a los vicepresidentes Fernando Niño y Juan Espinal. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Cómo va a conciliar la agenda de su partido y la del Gobierno que parece ir por caminos distintos?



Pareciera diferente, pero no lo es. Hay que hacerlo converger: en la diversidad está nuestra democracia. Nadie en el partido o en el país niega que se necesita una reforma de la salud, el tema es cómo hacerlo. Nuestro sistema laboral es muy antiguo y necesita una reforma. El tema también es cómo vamos a diseñar esa reforma. Nadie duda que esos seis millones de viejos y viejas necesitan una pensión, la pregunta es el cómo construimos un texto de consenso. Esa será la garantía que yo daré como presidente. Me tranquiliza el mensaje de colaboración armónica que dio Gustavo Petro.



¿Cómo va a entrar a conciliar con un presidente del Senado, Iván Name, que parece lejano al Gobierno, para el trámite de las reformas?



Yo creo que el 20 de julio fue un escenario importante para nuestra democracia. El Congreso se expresó. El doctor Iván Name es un hombre decente, de buenas formas, demócrata, y que va a dar todas las garantías. Nos vamos a entender muy bien.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA