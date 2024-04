Andrés Calle: 'El Senado desechó tantos meses de concertación y profundizar la crisis'

El presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Andrés Calle, cuestionó la decisión de la Comisión VII del Senado de archivar la reforma de la salud del Gobierno Nacional.

En su cuenta de X, el representante señaló que esa corporación desechó la concertación que se logró en la Cámara durante los dos debates que superó la iniciativa.

"El Senado tenía dos opciones: Uno: Tramitar la reforma a la Salud, discutirla y mejorarla. Dos: Archivarla, desechar tantos meses de concertación y profundizar la crisis. Eligieron la segunda", aseveró.

Y agregó: "Mañana cuando despierten se enterarán de que no mejoraron nada, no salvaron a nadie, no rescataron al sistema en crisis, los usuarios seguirán encadenados a las afueras de las EPS, las tutelas continuarán abarrotando los despachos judiciales y los colombianos seguirán muriendo antes de recibir atención".

La reacción de Calle se dio tras el archivo de la iniciativa, que se hundió luego de 14 meses de trámite en el Congreso de la República.

Luis Fernando Velasco y Guillermo Alfonso Jaramillo en el archivo de la reforma de la salud Foto:Milton Díaz. EL TIEMPO Compartir

Con 9 de 14 votos, esa célula legislativa archivó el proyecto bandera del Gobierno Nacional.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA