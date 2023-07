Andrés Calle, del Partido Liberal, fue elegido en la noche de este jueves como nuevo presidente de la Cámara de Representantes, en la primera jornada del nuevo periodo legislativo. Calle, que era el candidato que tenía el apoyo del Gobierno, habló esta mañana para algunos medios y se refirió a la polémica relación de su familia con el exsenador Bernardo 'Ñoño' Elías.



Calle se desempeñará en su nuevo cargo durante el periodo 2023-2024 a pesar de que no era la principal apuesta del expresidente César Gaviria. "Quiero ser factor de unidad, por eso le mando un saludo al presidente César Gaviria. Les pido apoyo para sacar adelante el partido más grande del país. 165 años de historia", dijo al ser elegido.

El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, junto a los vicepresidentes Fernando Niño y Juan Espinal. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Esta mañana el nuevo presidente de la Cámara de Representantes habló en el programa Caracol 6AM y en primer lugar fue consultado si pertenecía a algún clan político, a lo que contestó que no. "Yo soy un joven de 31 años, del sur del departamento de Córdoba, he venido defendiendo a las víctimas del conflicto, a los campesinos, a los jóvenes que queremos participar de política de manera decente".



Luego vinieron las preguntas alrededor de la relación de su familia y la suya propia con el exsenador Bernardo 'Ñoño' Elías, liberado por cumplir las tres quintas partes de su condena por el caso Odebrecht, y recibido como un héroe en Sahagún (Córdoba).



"Jamás podrán encontrar una foto mía con el Ñoño porque no lo conozco. Cuando él hacía política yo era un niño. Nunca hice política a su lado", dijo.

Ahora bien, luego de sus respuestas comenzó a circular en redes sociales una fotografía en la que Calle, mucho más joven, aparece sentado junto al 'Ñoño'.

Cabe resaltar que en la entrevista Andrés Calle sí reconoció la cercanía de su padre y su hermano con Elías. "Mi padre y mi hermano sí, pero era un contexto distinto de la política del departamento. Le doy toda la tranquilidad a los cordobeses que mi ejercicio político ha sido de manera independiente", reiteró.



Sobre su elección en simultáneo con la aspiración de su hermano Gabriel Calle a la Gobernación de Córdoba, este prefirió no expresarse. "Mantendré absoluto silencio estos tres meses porque no incurriré en doble militancia", dijo.



REDACCIÓN POLÍTICA