Andrea Padilla Villaraga es una de las senadoras que más ha llevado el tema de protección de los animales ante el Congreso. Fruto de su lucha se incluyeron los artículos 31 y 42 en el Plan Nacional de Desarrollo que crean el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal y fortalecen la institucionalidad para dar respuesta a los maltratos.



De igual manera, hace unas semanas la congresista por el Partido Alianza Verde presentó ante la Registraduría Nacional una petición referendo con el que pretende llevar a las calles la decisión de derogar o no el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, el cual permite conductas crueles con animales en corridas de toros, corralejas, peleas de gallos, novilladas, becerradas y tientas, así como en el coleo y el rejoneo.



En diálogo con EL TIEMPO, la senadora Padilla se refirió al triunfo logrado en el PND, describió las dificultades para sacar adelante iniciativas animalistas desde el Legislativo y aclaró detalles del referendo que ya puso en marcha. “No tiene que ver con la prohibición de los espectáculos, pero sí tendrán que reinventarse”, dijo.

El pasado mes, la Comisión Quinta de Cámara hundió por dos votos de diferencia un proyecto suyo que prohibía las corridas de toros en Colombia. ¿Por qué no prosperan estas iniciativas en el Congreso?

Son cinco los proyectos de ley que se han radicado en el Congreso para prohibir corridas de toros, incluso uno de ellos planteaba no la prohibición sino la eliminación de instrumentos de crueldad. Ninguno ha triunfado, los hunden o los archivan por trámite. El nuestro se hundió por dos votos de diferencia habiendo superado las dos discusiones en el Senado. El lobby taurino y gallero es feroz. Son muy pocas personas, pero mueven unas dinámicas de presión electoral. Aquí vinieron los galleros a amenazar en el Senado diciendo que, si apoyaban el proyecto de ley que inicialmente contenía la prohibición -luego fue excluida- de peleas de gallos, no iban a dar apoyos para campañas electorales. Es un lobby feroz que está impidiendo que avancen iniciativas por un pequeño puñado de congresistas amarrados a fuerzas de gamonales tradicionales en las regiones y que tienen una alianza para impedir que avance.

¿Eso la llevó a buscar una alternativa con el referendo?

Intentamos la democracia representativa y esta ha demostrado que no va a prosperar porque el Congreso sigue dominado por fuerzas de la política tradicional y por unos clanes regionales que van a impedir que este debate salga adelante. De modo que hemos decidido buscar la democracia directa y participativa de las urnas a ver si por ese lado podemos avanzar. Este tema mueve opinión pública y es del afecto de las nuevas generaciones.

La senadora Padilla busca derogar el artículo 7 de la Ley 84 de 1989. Foto: Cortesía Prensa Andrea Padilla

¿Qué pregunta encontrarán las personas en este referendo en caso de que se logre hacer?

Planteamos un referendo derogatorio para preguntarle a la gente si quiere que se derogue o no el artículo séptimo de la Ley 84 de 1989, que es el Estatuto Nacional de Protección a los Animales y que permite hoy los actos de crueldad con animales en corridas de toros, corralejas, novilladas becerradas, tientas, rejoneo, coleo y peleas de gallos. Lo interesante de la pregunta que le vamos a plantear a la gente en el referendo es que no tiene que ver con la prohibición de los espectáculos, sino la eliminación de los actos crueles.

El lobby taurino y gallero es feroz. Son muy pocas personas, pero mueven unas dinámicas de presión electoral.

TWITTER

¿Cómo va ese proceso?

Estamos esperando que la Registraduría expida el soporte de inscripción del comité promotor. Nos dijeron que más o menos en 8 días debe estar saliendo el soporte. Con ese soporte viene el formato oficial e inalterable para la recolección de firmas. Estamos construyendo la página web para tener alojada toda la información del referendo. Vamos a invitar a todas las fuerzas políticas a que se unan al referendo y ni que decir a la ciudadanía y a todas las organizaciones sociales.

¿Cuándo proyectan que se podría estar haciendo?

Podemos estar hablando de un proceso de un año y unos pocos meses más, que no tendría que irse más allá del año y medio.

¿Cómo convencer a ese sector de la población que aún ofrece resistencia a estos cambios?

La resistencia frente a la prohibición no tiene que ver con que acepten la crueldad, sino con unas preocupaciones sobre la economía y subsistencia de ciertos sectores de la población, que son legítimas. Por eso nosotros en el proyecto planteamos una transición y es que en 3 años se haga todo un proceso de identificación de la población y reconversión participativa. Garantizarles a esas personas, no solamente el sustento, sino opciones de vida satisfactorias.



Ese sector de la población que es un poco más moderado se sentirá tranquilo cuando entienda que lo que estamos eliminando aquí es la crueldad, no el espectáculo que, eso sí, tendrá que reinventarse. Pueden hacer corridas de toros sin instrumentos cortopunzantes y sin matar a los animales; pueden hacer coleo, pero sin torcerle la columna vertebral al animal ni dejarlo inválido; pueden hacer sus peleas de gallos, pero sin ponerles las espuelas a los animales y sin mutilarlos.

Lo que estamos eliminando aquí es la crueldad, no el espectáculo que, eso sí, tendrá que reinventarse.

TWITTER

Usted trabajó por dos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo que finalmente fueron incluidos. ¿De qué tratan exactamente?

Uno de los artículos crea el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal. Estaría integrado por los ministerios de Ambiente, Agricultura, Salud, Transporte y el DNP. Ese sistema deberá generar las líneas de acción para la protección de todos los animales sin excepción, tanto domésticos como silvestres. Aunque le colgaron un parágrafo horroroso -autoría del Centro Democrático- que dice que este sistema no podrá limitar, restringir o prohibir actividades con animales fruto de la tradición y la cultura, ningún sistema puede prohibir una actividad permitida por la ley. En todo caso, ya estamos preparando una demanda por inconstitucionalidad.



El segundo artículo que logramos busca que la policía ambiental sea fortalecida en su lucha contra el maltrato animal. Hoy la dirección de carabineros hace una labor impresionante, pero no tienen cómo atender a los animales. Entonces buscamos que la institucionalidad sea fortalecida a través de dotación para que pueda cumplir con esta tarea.

Fuera del PND, hizo una propuesta para desarrollar un plan maestro de centros de bienestar animal en el país. ¿En qué consiste?

Tenemos un grave problema: no hay lugares públicos dignos a dónde llevar a los animales que son aprehendidos por maltrato. Además, no hay un lugar donde ingresen animales por urgencias. No hay a dónde llevarlos. Tampoco hay donde llevar animales domésticos grandes deambulando en el espacio público que, por ley, deben ser trasladados para su protección. Necesitamos centros de bienestar animal. Lo que hemos planteado es que sean regionales porque no tiene ningún sentido encartar a 1123 municipios del país cuando no van a poder operarlos económicamente. Entonces proponemos que esos centros de bienestar animal se ubiquen en cabeceras provinciales por departamentos.

Facebook Twitter Linkedin

La senadora Andrea Padilla propone crear un programa de esterilización para perros y gatos. Foto: Cortesía Prensa Andrea Padilla

Hace poco pasó en primer debate el proyecto de ley para crear un programa de esterilización para perros y gatos. ¿Cómo se siente tras este primer paso?

Crear ese programa nacional de esterilización para gatos y perros es la acción más importante para empezar a saldar una deuda histórica que tiene el país con los animales domésticos. Si las calles de Colombia están llenas de animales que sufren maltrato, abandono, enfermedades y que viven en condiciones inclementes es porque el Estado ha sido incapaz de generar una política eficaz y humanitaria para controlar esa natalidad de manera ética. Ha habido otras formas de control: matanzas, lo cual éticamente es inaceptable para una sociedad.



De modo que la esterilización es el único método para controlar de manera responsable y eficaz esa natalidad. Estoy muy contenta. Eso demuestra que esta agenda ya viene posicionándose un poco en el Congreso y cada vez son más los congresistas que entienden la importancia de que el Estado genere vías de atención, destine recursos y cree servicios de calidad para los animales.

¿Cómo funcionaría este programa?

En este programa serían atendidos gatos y perros gratis que no tengan hogar. También puede ser el caso de que pertenezcan a poblaciones vulnerables, recicladores, habitantes de calle, migrantes o animales acogidos por fundaciones y hogares de paso. Estamos revisando si lo manejamos por estrato socioeconómico o por Sisbén. Todos estos animales serían atendidos sin barreras de acceso y para eso planteamos que se opere a través de unidades móviles quirúrgicas que son camioncitos que tienen montada dentro del furgón una unidad quirúrgica, y eso permite que lleguen a todas las veredas y corregimientos, pues queremos darle un énfasis muy rural.

¿Qué otros proyectos está moviendo?

Tenemos un paquete de 14 proyectos. Estamos avanzando fuertemente con la Ley Ángel, el proyecto que busca reforzar sanciones contra el maltrato animal y vamos para segundo debate. Vamos para tercer debate con el proyecto de ley que busca apoyar a las rescatistas y fundaciones del país reconociendo que son más de 3000 mujeres las que realizan labores de rescate y protección con sus propios recursos y que entre ellas y fundaciones albergan a unos 29.000 animales en todo el país. De manera que buscamos es que sean reconocidas como madres comunitarias incluidas dentro del Sistema Nacional de Cuidado con apoyos para ellas y para los animales.



Por otro lado, iremos a primer debate con el proyecto de ley que busca la transformación de los zoológicos, de modo que todos los lugares con animales silvestres tengan una certificación latinoamericana que ya existe y si no cumplen deban cerrar. Estamos trabajando en el proyecto de ley para crear un sello de bienestar de los alimentos de origen animal y eliminar malas prácticas dentro de la industria ganadera. Asimismo, conducimos un proyecto de ley de experimentación animal. Todos nuestros proyectos de ley vienen de un ejercicio público de concertación con academia y con los sectores institucionales.

Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

