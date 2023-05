La decisión del Consejo de Estado de anular la elección del senador Roy Barreras por doble militancia, que solo debe ser notificada oficialmente para que se produzca la salida del hoy poderoso presidente del Senado, tendrá un impacto de consecuencias enormes en la política nacional. No solo para su propio futuro sino para el Gobierno y sus canales de diálogo con otras fuerzas políticas.

Se trata del golpe más fuerte recibido por la coalición de gobierno, porque con su experiencia y su capacidad de trabajo Roy Barreras se había convertido en el auténtico artífice de la agenda del Ejecutivo en el Congreso.



A siete semanas y un par de días del fin de la Legislatura en la que él fue protagonista, se produjo el fallo, que se suma al fin de la coalición de Gobierno, anunciado por Petro a través de un trino, y del cambio del gabinete en siete de sus carteras.



Además de ministros como José Antonio Ocampo y Cecilia López, que le aportaban al gabinete voces de centro, incluso críticas (lo que finalmente fue determinante en su salida), la de Roy Barreras se había convertido en una figura que procuraba disminuir la radicalidad del Ejecutivo y llamaba al diálogo político. Por eso, su salida de la Presidencia del Congreso en un momento de polarización puede afectar los necesarios canales de comunicación entre las fuerzas que apoyan a rajatabla el gobierno de Gustavo Petro y el resto del país.



El papel de Barreras cobraba más peso. Es un verdadero animal político. En paralelo, por ejemplo, a su tratamiento de cáncer continuaba sus labores como si nada. Este miércoles, para citar un caso, tras lograr la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, PND, en el Senado bromeó y les dijo a los periodistas: "Vamos a la Cámara a empujar eso para sacarlo hoy mismo".



Y así fue. Este jueves se le vio incansable junto al ministro del interior Luis Fernando Velasco, y a David Racero, presidente de la Cámara, sus dos compañeros de militancia en el Pacto Histórico.



Eso le valió una felicitación desde España, en donde se encuentra de visita oficial, por parte del presidente Gustavo Petro, a quien más de una vez llamó públicamente a realizar sus cambios sociales pero por la vía de la institucionalidad.



Así cuando el Jefe del Estado dijo, hace apenas cuatro días, que sí no se aprobaban las reformas se abría el camino a una revolución, Roy pidió serenidad y reivindicó la institucionalidad.



"El Congreso tiene la responsabilidad de transmitirles a los colombianos que en esta casa, en este recinto, que es la casa de todos, avanza la democracia por los canales institucionales", aseguró Barreras.

Con nuevo partido

La capacidad política de Roy se había hecho evidente durante el lanzamiento de su propio partido, La Fuerza de la Paz, cuando reunió en un mismo espacio a varios barones electorales e ideólogos del centro del centro y de la izquierda.



“Construiremos desde la moderación, la sensatez y el equilibrio para hacer las reformas viables. Y que no se equivoquen los contradictores y quienes le apuestan al fracaso del gobierno Petro. Eso no va a suceder. ¡Hay con quien sacar estas reformas adelante! Yo creo en las instituciones y hay que respetarlas. Y vamos a escuchar a quienes nunca han sido oídos. Tenemos la obligación de escuchar el reclamo popular, pero también a las instituciones que tienen todo por aportar”, dijo en aquella ocasión en el hotel Tequendama, en Bogotá.



Asì a seis meses de las elecciones regionales, ya tenía entre la baraja de candidatos a Jorge Emilio Rey, quien volverá a aspirar a la gobernación de Cundinamarca, y Jorge Rojas, quien irá por la Alcaldía de Manizales.



“El mayor reto de la Fuerza de la Paz es no defraudar el cambio social. La sociedad colombiana necesita soluciones y nosotros sabemos construirlas. El pueblo está representado en este momento del lado de la paz que defendemos todos y a eso le apostamos en La Fuerza de la Paz. Tenemos la responsabilidad de ser la voz del centro que escuche las necesidades de todo el país”, complementó el presidente del Congreso.



Al evento de lanzamiento, además de militantes, asistieron gremios, así como funcionarios del gobierno de Juan Munuel Santos, como Mauricio Cárdenas y el mismo ex ministro del Interior, Alfonso Prada.



De hecho, Santos, a través de un video, hizo su aparición lo que simboliza la importancia de la figura de Barreras.



El presidente del Congreso, a quien por ahora la decisión del Consejo de Estado parece cobrarle una de las características que lo han mantenido vigente en la política --es una desinvestidura por doble militancia, y paradójicamente Barreras ha estado en los últimos 25 años bajo las banderas de al menos cinco organizaciones electorales--, tiene aún el recurso de la tutela para intentar volver a un Senado del que, según había anunciado, pensaba salir temporalmente en un mes por su situación de salud.



