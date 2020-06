Senado aprueba amnistía para morosos de multas de tránsito

El Senado de la República aprobó en último debate una de las más beneficiosas amnistías aprobadas en los últimos años para los deudores de multas de tránsito por infracciones al Código Nacional de Tránsito.



​Durante seis meses, a partir de la fecha de sanción presidencial, los deudores de multas de tránsito impuestas antes del 31 de mayo de 2020, tendrán la posibilidad de pagar solamente el 50 por ciento del total del valor que adeuden por concepto de infracciones de tránsito; y además se les condonan los intereses causados.



Esto significa que, si por ejemplo, un conductor debía una multa por una infracción cometida antes del 31 de mayo, por valor de un salario mínimo correspondiente a pasarse un semáforo en rojo (877.702 pesos), solo pagará la mitad, es decir, 401.901 pesos y cero pesos de intereses acumulados.



También podrá acceder a acuerdos de pago para cancelar el total el de la deuda a plazos, sin ninguna exigencia como la realización de cursos pedagógicos, una propuesta que a última hora exigió la presencia virtual en el debate de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien desde el Gobierno se negó a ponerle condiciones a este beneficio.

La amnistía aprobada no aplica para multas impuestas por conducir en estado de embriaguez o por uso de sustancias psicoactivas.



Además, las personas que incumplan los acuerdos de pago, que no tendrán más de un año de plazo, perderán todos los beneficios de la Amnistía, explicó el senador ponente del proyecto, Horacio José Serpa



El proyecto de ley pasa esta misma semana a conciliación y una vez esta sea aprobada pasará a sanción presidencial. Si esto se cumple, los deudores morosos de multas de tránsito tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de este año para acogerse a los beneficios de esta amnistía.



