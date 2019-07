Amenaza de rompimiento de acuerdos políticos en el Congreso

Solamente hasta el próximo martes se sabrá quién es el nuevo presidente de la Comisión Primera del Senado, una elección que tiene amenazado el cumplimiento de los acuerdos entre los partidos políticos para el actual congreso.

Al comienzo de cada congreso, cada cuatro años, los partidos políticos designan a unos delegados llamados compromisarios, los cuales elaboran unos acuerdos en los que queda pactado qué colectividad ocupará las presidencias de Senado y Cámara y de las comisiones en los cuatro años de periodo congresional.



El año pasado, cuando comenzó el actual congreso, los partidos políticos acordaron que en este segundo año de sesiones ordinarias la presidencia de la Comisión Primera del Senado quedaría en manos del Centro Democrático, partido que designó al senador Santiago Valencia para esa responsabilidad.



Sin embargo, este martes, cuando todo estaba listo para que Valencia fuera elegido, el senador por ‘la U’ Roy Barreras manifestó una posición diferente, la cual parecer tener pensando a varios de sus colegas de esa célula legislativa.

En plena Comisión Primera del Senado, Barreras rechazó algunas voces del uribismo que pidieron el cumplimiento de lo pactado y dijo que “la mitad o más de esta comisión no tiene nada que ver con esos acuerdos”.



“A nosotros no nos digan que respetemos acuerdos. Aquí no hay bancada de gobierno. Aquí no hay coalición de gobierno. Nosotros estamos tomando decisiones en aras del buen funcionamiento de esta comisión”, afirmó el congresista por ‘la U’.



Agregó que en esa célula legislativa “todavía no se atropella” a la oposición ni a los independientes. "En esta Comisión todavía no se hacen jugaditas”, dijo, refiriéndose a la frase del saliente presidente del Congreso, Ernesto Macías, pronunciada el pasado sábado.

Para varios observadores, el hecho de que se haya tenido que aplazar la elección de Santiago Valencia como nuevo presidente de la Comisión Primera del Senado sería una muestra de que no hay los votos para ello y que la posición de Barreras podría tener algún asidero en varios de los integrantes de esa célula legislativa.



Si no es elegido como presidente de la Comisión Primera del Senado alguien del Centro Democrático, como fue acordado por los partidos políticos hace un año, significaría un rompimiento de los acuerdos entre las colectividades, el cual, seguramente, afectaría la elección de presidentes de Senado y Cámara y del resto de comisiones para los dos años que restan de sesiones ordinarias.



