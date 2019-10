La reacción en el Congreso a propuesta de extender fuero presidencial

Pasadas las elecciones regionales, el país político se encontró con otro tema que podría generar discusión en los próximos meses: abrir un debate público sobre la posibilidad de que los expresidentes tengan un régimen especial para el juzgamiento de sus supuestos delitos en el conflicto armado.



La propuesta del “debate público” sobre el tema fue hecha por el senador por Cambio Radical Rodrigo Lara en entrevista con EL TIEMPO, en la cual explicó algunos de sus alcances.

Lara recordó, por ejemplo, que en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedó claro que “un expresidente investigado por hechos de esta naturaleza tendría que enfrentarlos ante la jurisdicción ordinaria con todo su rigor, lo cual crea un desbalance”.



Esto significa que, según las normas de la JEP, si un expresidente es denunciado por presuntas faltas relacionadas con el conflicto y se presume que estas fueron cometidas durante su mandato presidencial, la investigación tendría que hacerla la Comisión de Acusación de la Cámara. Es decir, el Congreso.



Pero si las denuncias contra un exmandatario son por hechos que supuestamente sucedieron antes o después de haber ocupado la Casa de Nariño el caso iría a la justicia ordinaria.



Como es apenas natural, la mayor parte de las miradas de la opinión pública recayeron sobre la situación del expresidente Álvaro Uribe, quien actualmente enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia por su supuesta relación con la manipulación de testigos y quien ha sido señalado por algunos sectores de opinión de estar relacionado con la conformación de grupos paramilitares.

La investigación contra Uribe la asumió el alto tribunal porque actualmente es senador por el Centro Democrático y la supuesta ocurrencia de los hechos habría sido posterior a sus ocho años como presidente de la República (2002-2010).



En ese sentido, Lara aclaró que su intención al abrir el “debate público” sobre este tema no tiene “un interés personal” en la suerte del exmandatario, sino que busca “que esta sociedad supere sus fracturas, blinde sus instituciones y pueda trabajar para el interés común”.



Sin embargo, el “debate público” sobre esta posibilidad no parece haber encontrado eco, hasta el momento, en casi ningún sector político, comenzando por uribistas ‘pura raza’ como el senador por el Centro Democrático José Obdulio Gaviria.

Para Gaviria, un régimen especial para el juzgamiento de los expresidentes “ya existe” en Colombia y, por el contrario, la “tendencia” en varios países del mundo, como Argentina o Perú, es “acabarlos”.



“No le veo espacio a la discusión política sobre esta posibilidad, excepto en el marco de una Asamblea Constituyente que analice integralmente la justicia en Colombia”, aseguró Gaviria.



Por los lados del Partido Conservador, declarado de gobierno, el senador Juan Diego Gómez afirmó que el régimen para el juzgamiento de los expresidentes “no debería tocarse” ya que, a su juicio, esto “aumentaría” la polarización que ya se vive en el país.



Gómez propuso, en cambio, impulsar una “discusión política nacional sobre una ley de punto final relacionada con la JEP para definir quiénes, de todo el resto de los colombianos, deberían acudir a esta jurisdicción y bajo qué condiciones”.



El senador por ‘la U’ y experto jurista Roosevelt Rodríguez tampoco vio “necesario” abrir esa discusión sobre el régimen de juzgamiento para los expresidentes, así sea para ponerle punto final al tema del conflicto armado.



“Los expresidentes cumplen con sus funciones y concluyen sus mandatos y en el caso de Uribe actualmente se le está procesando como senador y no como expresidente. No veo espacio para esa discusión”, afirmó el congresista valluno.



Y desde la oposición, el senador por el Polo Iván Cepeda, enemigo político de Uribe, afirmó que respetaba mucho las opiniones del senador Lara, pero que ese “debate público” sería “inconveniente” e “inconstitucional”.



“Creo que se han creado suficientes mecanismos, y me refiero al debate de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que los expresidentes sigan siendo objeto de un fuero que les permite que vayan a la Comisión de Acusación y creo que es lo que corresponde mantener en este momento”, afirmó Cepeda.



Agregó que no ve “espacio para ampliar todavía más esa circunstancia”.



