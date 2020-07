Amada Rocío, la senadora uribista que se le rebeló a su partido

La senadora Amanda Rocio González, del Centro Democrático, es muy fácil de identificar en el Congreso. Es la única que va al Capitolio con el sombrero puesto.



Esta casanareña desde este miércoles ha salido a relucir en los medios porque se fue en franca contravía de lo dispuesto por su partido y se le opuso a su compañera de curul, Ruby Chagüi, una consentida del expresidente Álvaro Uribe.



Su partido había dispuesto que la candidata del Centro Democrático para presidir la Comisión Sexta del Senado, que le correspondía por acuerdos políticos, fuera Chagüi, pero la casanareña se empeñó en conseguir el respaldo de sus colegas de otros partidos.



A la hora de la votación, ella se impuso y eso no cayó nada bien en su colectividad.



Por eso, por no ceñirse a lo ordenado por el Partido, el Comité de Ética del Centro Democrático abrió una investigación en contra de la senadora González.



Hasta hace unos días, el nombre de Amanda Rocío González era apenas conocido por unos pocos colombianos, y aunque fue la tercera votación más alta del Centro Democrático en las elecciones al Congreso del 2018, la senadora logró su curul con un apoyo contundente en Casanare, que es su departamento, y que, al parecer, habrían sido votos heredados de Alirio Barrera, un exgobernador que sería uno de los ‘consentidos de Uribe’.



Sin embargo, hoy la congresista llanera está en el centro de la polémica, y según fuentes del Centro Democrático, el mismo senador Álvaro Uribe, líder de la colectividad, habría solicitado la apertura de investigación disciplinaria contra la llanera.

En el Centro Democrático hay senadores que consideran que lo protagonizado por la casanareña fue un acto de indisciplina que no se debe admitir en el partido.



Y parte de la molestia, además, radica en que Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, había enviado por escrito una solicitud al entrante presidente del Senado Arturo Char postulando a la cordobesa Ruby Chagüí para presidenta de la comisión.



De momento, la senadora está sin derecho al voto activo dentro del uribismo, mientras se surte el proceso de investigación, que podría terminar en expulsión o suspensión de voz y voto en el Senado.



Pero mientras tanto, la senadora llanera se mantiene tranquila a la espera de una notificación oficial, pero eso sí asegura que no va a renunciar a la presidencia de la comisión.



"Esta es una oportunidad que no le puedo quitar en mi región, que siempre ha sido uribista, que siempre ha apoyado al expresidente Uribe, a quien admiro, respeto y le tengo la toda la lealtad", dijo la senadora.



Además dijo que ella fue postulada por diferentes bancadas, algo que, además, toma como un reconocimiento por ser mujer.



En medios locales de Casanare, Amanda Rocío señaló: “¿Cómo así que yo no tengo los mismos derechos? Allá hay gente que se cree dueña del partido y no le gusta que lleguen a decirle las cosas en la cara. Yo estoy dándome la pelea y yo no vine hacer caso, si acá no se puede venir a decir lo que yo pienso, entonces estoy en el lugar equivocado”.



POLÍTICA

