Ante las acusaciones en su contra, Uribe pasa a la ofensiva

La mejor defensa es el ataque, suelen decir algunos técnicos de fútbol. En línea con el inesperado y sorprendente interés por este deporte mostrado en los últimos días por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, él también tiene al país político hablando de esta táctica.

Ante la serie de acusaciones en su contra, Uribe decidió pasar a la ofensiva. O al menos, presentarse en el papel de víctima.



En el tema, por ejemplo, de la denuncia de que él era el beneficiario de la información obtenida de manera ilegal por miembros del Ejército a opositores, periodistas y activistas de derechos humanos, sorprendió con una tesis inédita.



(Lea también: Uribe habla de dos periodistas cercanos al uribismo con perfilamientos)



En la noche de esta martes, aseguró que entre las personas que han sido objeto de los perfilamientos hay algunas del círculo de sus afectos.



"¿Saben qué han encontrado en todo ese tema de los perfilamientos, de las supuestas informaciones que a mí me llegaban, honorables senadores? Han encontrado que las Fuerzas Armadas, alguien dice en una de esas carpetas, que Miguel Matus, un joven periodista de Arauca, del Centro Democrático, muy vinculado a mi persona, es del Eln. Y entonces lo sacan ahí en una foto conmigo", aseguró el expresidente.



"Hicieron un perfilamiento de amigos de Gustavo Rugeles, que en ocasiones nos apoya y en ocasiones discrepa de nosotros. Y se valieron de un tuit mío, en el cual hace años denuncié la presencia de espías cubanos en Colombia, información que obtuve de la oposición de Venezuela, para decir que en Twitter yo estaba denunciado eso", añadió.



(Le puede interesar: Uribe reacciona a nueva investigación de la Corte Suprema en su contra)

Presidente @AlvaroUribeVel denunció en @SenadoGovCo que en el expediente de la @CorteSupremaJ aparece un perfilamiento realizado por la inteligencia sobre mi, personas de mi familia y mi trabajo periodístico. Comienzo acciones judiciales saber ¿Quién dio la orden?Tengo la carpera pic.twitter.com/CENllM0ozn — Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) June 10, 2020

¿Qué significa esta postura? Uribe, que estaba en el banquillo de los acusados, se mueve al de las víctimas. O al menos pone el foco de atención en temas hasta ahora desconocidos.



Hace unos días, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar en su contra después de que llegara un anónimo a esta corporación en la que se señala que los perfilamientos terminaron en manos del expresidente.



En el caso de Matus, por ejemplo, reportero que vive en el departamento de Arauca, se trata de una persona que está bajo una enorme presión por las amenazas en su contra, por lo que necesita un esquema de la UNP para sus desplazamientos.



Fue excandidato al Congreso por el Centro Democrático y antes de hacer su paso a la política fue periodista de Caracol Radio. De hecho, cubrió las negociaciones de paz con las Farc con gran éxito, al punto que por ese trabajo ganó un premio de periodismo Simón Bolívar.



(Además: La investigación preliminar a Uribe que volvió a dividir opiniones)



Tras las afirmaciones de Uribe, Matus reaccionó: "He sido informado que mi nombre aparece en perfilamientos ilegales realizados por algunos integrantes del Ejército. Siempre he respaldado a la Fuerza Pública, y por ese respeto que le tengo, pido al presidente Duque, al ministro de Defensa y al Ejército que den con los responsables".

He sido informado que mi nombre aparece en perfilamientos ilegales realizados por algunos integrantes del Ejército. Siempre he respaldado a la Fuerza Pública, y por ese respeto que le tengo, pido al presidente @IvanDuque @mindefensa y @COL_EJERCITO que den con los responsables. — Miguel Matus (@MigueMatus) June 10, 2020

Rugeles, por su parte, dirige en el portal El Expediente, medio que tiene una línea editorial de feroz crítica en contra del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.



Además de ser conocido por sus posturas políticas, Rugeles enfrenta varios casos por maltrato contra la mujer, denunciados ante las autoridades correspondientes por quien fuera su pareja sentimental Marcela González.

“Hicieron un perfilamiento de amigos de Gustavo Rugeles, que en ocasiones nos apoya y en ocasiones discrepa de nosotros y se valieron de un trino mío, con el cual hace años denuncié presencia de espías cubanos en Colombia" @AlvaroUribeVel vía @rcnradio @DanielJerezP pic.twitter.com/KA4NlIWggM — El Expediente (@EIExpedienteCol) June 10, 2020

En otra línea, Uribe insistió en que el proceso sobre el hacker Sepúlveda en el que se le acusó de chuzar a los negociadores del proceso de paz del estado colombiano que estaban en La Habana, el líder natural del Centro Democrático insistió en dos puntos.



El primero, en que el proceso lleva más de seis años en la Corte sin que hasta ahora se haya podido conocer pruebas que corroboren su supuesto papel en ese caso.



Y dos, en que si realmente hubo una víctima de esta situación fue el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga porque al explotar el escándalo, se averió su campaña, lo que le costó llegar a la Primera Magistratura.



(De interés: Corte abre indagación preliminar contra Uribe por perfilamientos)

Del hacker, de los perfilamientos y del anónimo pic.twitter.com/OzLJ3V5KKp — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 9, 2020

Hace unos días, Uribe ya había pasado al papel de víctima cuando en una una entrevista en Blu Radio, el director de la emisora le preguntó si se arrepentía de “haber chuzado a la Corte Suprema de Justicia”, alto tribunal que abrió el proceso contra el expresidente.



Ante el interrogante, Uribe respondió que Morales era quien debía arrepentirse de decirle eso porque fue él —argumentó Uribe—, quien había sido chuzado.



“Hombre, usted debería arrepentirse de hacerme esas preguntas. ¿Cómo me dice eso?, ¿cómo me dice usted, fungiendo de juez, que si yo me arrepiento de haberlo hecho? ¿cómo se le ocurre que yo lo hubiera hecho? El interceptado fui yo”, dijo en tono vehemente.



Morales reaccionó y entonces le insistió que “la historia tiene probado” que en el gobierno de Uribe “metieron espías del DAS y micrófonos para chuzar a magistrados que estaban investigando la parapolítica“.



Ante lo que Uribe volvió a decir que él fue víctima de las chuzadas, y que la línea de la historia se debía ver “delicadamente”.



“Me parecería muy grave, doctor Néstor, que la Corte procediera por rabia, por vendettas. Pero tenga en cuenta esto: yo soy víctima de esas interceptaciones”, aseguró Uribe.



(Relacionado: La carta de protesta del Centro Democrático por documental 'Matarife')



Asimismo, Uribe y buena parte de sus seguidores hicieron en redes sociales una férrea defensa de su papel en la Aerocivil cuando precisamente empezó su carrera pública. ¿Por qué?



Fue una clara respuesta a la serie 'Matarife' del periodista Daniel Mendoza Leal, sobre favorecimientos a paramilitares y narcos por parte de Uribe.



El senador publicó en sus redes sociales un primer capítulo de una serie llamada "Hechos de la vida pública de Álvaro Uribe Vélez".



En esta se defiende a Uribe y se muestra su visión de lo que fue su paso por la dirección de la Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982.



“El expresidente Álvaro Uribe Vélez siempre ha combatido el narcotráfico”, empieza una narración con fotografías en blanco y negro de su vida pública. Luego menciona varias actuaciones que tuvo en la dirección de la Aeronáutica.

Hechos de la vida pública de Álvaro Uribe Vélez

Capítulo 1: Director de la Aeronáutica Civil pic.twitter.com/8jgjVxpE4t — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 17, 2020

El video asegura que Uribe combatió al narcotráfico exigiendo controles en los aeropuertos y restricciones con el Consejo Nacional de Estupefacientes para la operación de vuelos privados.



En conclusión, Uribe ahora está, como algunos técnico de fútbol, con una estrategia comunicativa que la historia determinará cómo le saldrá.



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET