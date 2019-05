Uribe responde a señalamientos de exfiscal Montealegre

El senador y expresidente Álvaro Uribe respondió a los duros señalamientos que hizo en su contra el exfiscal Eduardo Montealegre, quien en la tarde del martes, tras resultar señalado por el escándalo del 'cartel de la toga', dijo que no se dejaría intimidar "por las amenazas del expresidente Álvaro Uribe y su entorno de violadores de derechos humanos”.



Esta mañana Uribe escribió en su cuenta de Twitter que necesita que le digan "cuándo en mi vida he utilizado la justicia para armar persecuciones, además, jamás he tenido fiscales, contralores, magistrados, procuradores, y he vivido lo contrario. Que el Representante diga por qué sus decisiones!". (Lea también: ‘No nos vamos a dejar intimidar por amenazas de Uribe’: Montealegre)

La declaración de Montealegre sobre Uribe se dio luego de que el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez hiciera una petición para que la Comisión de Acusación de la Cámara abriera una investigación contra el exfiscal por presuntamente haber cometido “hechos delictivos” enmarcados dentro del llamado 'cartel de la toga'.



La solicitud también cobijó al exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Eyder Patiño.

El exfiscal arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe, a quien señaló de estar detrás de lo sucedido y anunció que presentará “denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra Edward Rodriguez por prevaricato”.



Montealegre calificó lo sucedido como una “persecución sistemática a quienes investigamos y acusamos al círculo de conocidos de Álvaro Uribe”. “En junio daremos a conocer una investigación que establece la responsabilidad del exgobernador de Antioquia en la masacre de El Aro”, agregó el exfiscal.



Tras la controversia, fuentes cercanas al Centro Democrático cuestionan por qué el exfiscal Montealegre no hizo estas denuncias durante su periodo al frente del ente investigador. (Le sugerimos leer: La evidencia que tiene contra las cuerdas a la cabeza de la Sala Penal)

ELTIEMPO.COM