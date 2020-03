Las duras frases de Uribe contra Caya Daza tras diálogo con el 'Ñeñe'

La conversación entre José Guillermo el ´Ñeñe’ Hernández y María Claudia Daza, conocida como Caya Daza, sobre supuesta compra de votos sigue dejando elementos para el debate, entre ellos las duras menciones que hizo el expresidente Álvaro Uribe contra quien fuera su colaboradora en su equipo de trabajo en el Congreso.



La transcripción de ese diálogo, donde nació toda la controversia, y la posterior divulgación de la conversación telefónica provocaron que el exmandatario hiciera fuertes menciones sobre Caya Daza.

De acuerdo con lo conocido hasta el momento, ´Ñeñe´ Hernández, ganadero del Cesar y señalado de narcotráfico, sostuvo un diálogo con Daza sobre supuestos movimientos irregulares de dinero que estarían relacionados con la elección del presidente Iván Duque.



Para Uribe, quien habló con W Radio, lo que más le “duele es por el presidente Duque, porque la confianza que él le dio a Caya Daza se derivó de una razón: Caya Daza era de mi UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) y que yo era cercano a ella durante muchos años”.



El exmandatario agregó que “una cosa es la habladuría de ella y otra cosa es que hayan pasado esos dineros”.



“La señora Caya Daza va a tener que decir si le dieron. Ella habla de mil millones, entonces yo pregunto ¿quién se los dio y a dónde los mandó?”, dijo el expresidente y hoy senador.

María Claudia Daza apoyó la campaña de Iván Duque en la costa. Foto: Archivo Particular

Advirtió que “si se revisa todo el audio, hay una gran cantidad de mentiras, por ejemplo, lo que se dice de Salgar, de Ape Cuello”, especialmente.



Uribe también dijo que “en el expediente contra mí, por esa infamia de manipulación de testigos, están interceptadas unas llamadas de Caya Daza con el ‘Ñeñe’ Hernández. Después de que estalló el escándalo ella me negó cualquier familiaridad con el ‘Ñeñe’ y esas llamadas, que las sacaron de mi expediente, muestran la familiaridad de ella con el ‘Ñeñe’”.



“Me parece que la conversación es de la mayor gravedad. No le atenúo gravedad y a mí me parece que es un abuso de Caya Daza y ella tendrá que aclararlo. Hoy mis abogados están pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia la práctica de todas las pruebas y que me oigan”, anunció.



El también senador afirmó que a Daza “se le dio confianza. Nunca para esos temas. Por ejemplo, ella le va a tener que decir al país si yo alguna vez la puse a intervenir en manejos de plata. Nunca”.



Dijo, también, que “este no es un tema entre Claudia Daza y Álvaro Uribe. Aquí hay una serie de actores vivos”, a quienes pidió indagar sobre lo que se dice en esa interceptación.



Uribe dejó abierta la posibilidad de que, en este caso, hubiera una abuso de confianza de ella hacia él y que “por eso es muy importante saber si le dieron la plata, quién se la dio y qué hizo con esa plata y además no tenía ninguna autorización”.



