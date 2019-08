‘Corte Suprema ha afectado mi reputación sin escucharme’: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe le pidió este lunes a la Corte Suprema de Justicia, tribunal que lleva un proceso en su contra por la supuesta manipulación de testigos, “practicar todas las pruebas y que se publiquen todas las interceptaciones” en su contra.

Soborno y fraude procesal son los delitos por los que hace un año la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al actual senador Álvaro Uribe Vélez, considerando que había pruebas de que el expresidente, presuntamente, estaba intentando convencer a testigos para que se retractaran de las afirmaciones en su contra y en las que lo involucraban con grupos paramilitares.



Pero un año después, la indagatoria no se ha realizado y la Corte Suprema todavía no tiene una fecha en la que se haría esta citación, donde Uribe tendría que asistir ante el alto tribunal para responder por los delitos por los cuales lo investigan.

“Hace un año me llamaron a indagatoria en un proceso del cual no tenía información. No me dieron la oportunidad de versión libre. He buscado, por dignidad y de acuerdo con la ley, desmontar atentados a mi reputación, desmontar testimonios manipulados y sobornados”, manifestó Uribe.



El senador del Centro Democrático denunció que su línea telefónica fue “interceptada ilegalmente” y que el magistrado que llevaba el proceso habría filtrado el expediente a sus contradictores.



“Hace 9 meses denuncié ante la Fiscalía al investigador que me interceptó ilegalmente. Este investigador, según abogados enterados, ha declarado que informó oportunamente al magistrado auxiliar, que era su jefe, que la voz interceptada era la mía y no la del congresista Nilton Córdoba, bajo cuyo nombre ordenaron interceptar mi número”, aseguró Uribe.

He buscado, por dignidad y de acuerdo con la ley, desmontar atentados a mi reputación FACEBOOK

TWITTER

La interceptación a la que hace referencia Uribe se remonta a un episodio ocurrido el año pasado, en el cual la Corte Suprema de Justicia reconoció que por error interceptó el número de Uribe cuando en realidad esa medida era para el celular del congresista Nilton Córdoba, investigado preliminarmente por el ‘cartel de la toga’.



El expresidente aseguró que ha pedido “infructuosamente ser escuchado en versión libre” y agregó que “no hay una sola palabra mía que viole la ley”.



POLÍTICA