Seguiré 'desmontando infamias': Uribe sobre acusaciones en su contra

El expresidente, senador y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, volvió a defenderse este martes de las acusaciones en su contra y dijo que seguirá "desmontando infamias" ante las autoridades.



Uribe está llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia para el próximo 8 de octubre en medio de una investigación por su supuesta participación en manipulación de testigos.



Este martes, en la plenaria del Senado, el expresidente manifestó que seguirá "en los estrados judiciales, en el Congreso, ante la opinión pública, desmontando infamias, porque en las más de 21 mil interceptaciones que hay contra mi persona, no hay una sola palabra que viole la ley".



"Por supuesto, yo combatí a las Farc como Presidente de la República dentro de la ley y la Constitución, extradité 1.200 narcotraficantes, desmonté el paramilitarismo. Hoy prefiero discutir con quienes fueron guerrilleros reales, no con los guerrilleros simulados", afirmó el exmandatario.

@AlvaroUribeVel afirmó en el Senado que seguirá "desmontando infamias". El senador está llamado a indagatoria el próximo 8 de octubre. pic.twitter.com/zTMoqxhuFL — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) August 20, 2019

En el proceso que sigue la Corte Suprema de Justicia contra Uribe también participa el senador por el Polo Iván Cepeda, uno de los enemigos políticos del exmandatario y quien, en 2014, cuando el expresidente llegó nuevamente al Congreso, promovió un debate en el Senado enfocado en la conformación de grupos paramilitares.



Uribe recordó este martes que cuando regresó al Capitolio "me recibió el gobierno Santos y el senador que me injuria permanentemente con un debate contra mi honra".



Cepeda manifestó el pasado sábado que, "con el fin de evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como intencionalmente dirigida a perturbar o a constreñir a la contraparte" y "a pesar de tener derecho a hacerlo" no asistirá a la indagatoria de Uribe, en la Corte Suprema de Justicia.



