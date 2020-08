'Violaron todos los requisitos para detenerme sin pruebas': Uribe

El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez habló, la mañana de este lunes 17 de agosto, con la 'W Radio' sobre la orden de detención domiciliaria en su contra.



Según dijo, la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia, en medio del proceso que le adelantan por presunto fraude procesal y soborno de testigos, lo hace sentir "secuestrado".



"El secuestro es la retención ilegal de una persona. Violaron todos los requisitos legales para detenerme sin pruebas. En total, ocho violaciones a mis garantías procesales. Estoy ante un secuestro", sostuvo.



Comentó que no "hay una sola prueba" que demuestre que "soy un peligro para la sociedad, ni que obstruya la justicia".



Sobre el supuesto soborno de testigos, manifestó que "puede haber algo que llame la atención por informal, pero no es delictivo. Eso me ha dicho mi abogado Jaime Granados. Nunca se pidió que mintieran a mi favor".



El senador también pidió que "no lo absuelvan por compasión ni lo condenen por rabia".



"Hay un encadenamiento político que parte de la rabia que sienten algunas personas hacia mí. Se ha creado un ambiente de opinión en el que me tratan como a un criminal. Pido a los colombianos un mínimo de objetividad", señaló.



Y también tuvo palabras para la Corte Suprema, a la que le pidió que "no sea polarizada".



El senador se refirió a la propuesta de hacer una que Constituyente han hecho algunos congresistas de su partido, Centro Democrático. Enfatizó que este es un tema que viene de atrás y no surge ahora: "muchas veces he señalado la necesidad de una sola Corte". De este modo, dijo que su partido "debe hacer una gran coalición con otros partidos y avanzar con un referendo, que haga reformas importantes a la justicia".



En medio de las reformas que señaló el exmandatario aseveró que hay que disminuir el Congreso y que el país necesita Ingreso Solidario Garantizado.



"Nosotros tenemos derecho a expresar una filosofía, nosotros creemos en una justicia sin silla giratoria y que no haya política en la justicia, porque la justicia tiene que estar por encima del enfrentamiento político.





