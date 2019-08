‘Yo sí quisiera terminar rápido mi estadía en el Congreso’: Uribe

Este miércoles, el senador y expresidente Álvaro Uribe estuvo en La W en diálogo con la periodista Vicky Dávila.

Durante la entrevista, al exmandatario le preguntaron si va a seguir en el Congreso de la República, a lo que respondió: “Yo si quiera terminar rápido mi estadía en el Congreso”.



Luego de responder eso, Vicky Dávila lo interrogó sobre una futura postulación en las elecciones legislativas del 2022. “Es muy posible que no me presente. Yo también tengo un deber con mi señora, con mis nietecitos; yo he sido toda la vida empresario”, dijo Uribe.



Ante sus declaraciones, el actual congresista por el Centro Democrático aseguró que sus compañeros de partido están al tanto de esa aspiración. En esa misma conversación, le preguntaron a Álvaro Uribe hasta cuándo pensaba dedicarse a la política y contestó: “Mi dios verá (...) yo tengo este pelo blanco, la cédula muy avanzada, pero todavía me levanto sin pereza".



Después de que indagaran sobre su futuro en el Congreso, el senador se refirió al desempeño del presidente Iván Duque durante su primer año de mandato. “Yo creo que hay cosas muy buenas y otras que faltan, y él las irá logrando. Él recibió una herencia muy difícil”, puntualizó.



