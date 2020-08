Así han sido los días recientes del expresidente Uribe en El Ubérrimo

Los últimos días para el expresidente Álvaro Uribe, quien se encuentra en su finca El Ubérrimo, en Montería, no han sido muy fáciles. No sólo ha tenido que afrontar las dolencias propias que genera el coronavirus, sino también la decisión de la Corte Suprema de Justicia que lo mantiene bajo detención domiciliaria.



Uribe ha estado solo, pues por cuenta del covid-19, se ha mantenido aislado. Su familia se encuentra en Rionegro, en Antioquia.



Él se mantiene en la vivienda principal de la finca. Pasa buena parte de sus días en una habitación ubicada en un segundo piso de la vivienda, donde tiene una especie de biblioteca y hay hamacas.



El exsenador dedica parte de las jornadas a leer el auto de la Corte Suprema que le ordenó la detención domiciliaria. Claro que también dedica tiempo a otras lecturas.



Permanece en contacto con sus abogados con quienes charla varias veces al día. Igualmente vive muy pendiente de su esposa, Lina Moreno, quien está en Rionegro, en Antioquía.



Y por supuesto que Uribe no descuida el tema político. Y si bien no ha tenido una reunión formal con todos los miembros de la bancada del Centro Democrático, sí ha atendido telefónicamente a buena parte de los congresistas.



Incluso, EL TIEMPO supo que las conversaciones que ha tenido con algunos integrantes de su bancada no han sido fáciles. Ha habido mucho sentimiento. Es más, las lágrimas han aflorado entre algunos de los congresistas.



Lo cierto del asunto es que Uribe se ha mantenido en una estricta cuarentena. Sus salidas de la vivienda principal han sido mínimas en los últimos días. Pero está pendiente de todo lo que pasa en la finca.



Aunque al comienzo el coronavirus lo afectó, estos últimos días se siente recuperado. Es más, le hicieron una nueva prueba y ya salió negativo para el virus.



Y si bien él quiere volver a Rionegro, donde está su familia, por ahora se mantendrá en la finca y sólo hasta el momento en el que esté absolutamente seguro de que no tiene el coronavirus, espera retornar a Antioquia.



Al expresidente le preocupa mucho que en algún momento pueda contagiar a su esposa, quien ha tenido algunos problemas de salud, y él es consciente de que el covid la puede afectar demasiado.



A Uribe también le preocupan los trabajadores de la finca a quienes no sólo les ha llevado algunos medicamentos y les ha recomendado algunos remedios caseros, sino que siempre mantiene con ellos el distanciamiento social.



Incluso sus alimentos los ingiere solo, no permite que se le acerquen a la hora de tomarlos.



Por ahora, el expresidente seguirá en El Ubérrimo' releyendo y estudiando cada párrafo del auto de la Corte Suprema de Justicia y también atendiendo llamadas telefónicas y respondiendo chats.

