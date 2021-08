Las 5 preguntas que deja el borrador de Álvaro Uribe sobre amnistía general

El planteamiento hecho por el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, sobre una “amnistía general” en Colombia sigue dando de qué hablar. Especialmente luego de que se conociera el borrador en el que está trabajando el uribismo y que, al parecer, dejó más preguntas que respuestas.



El exmandatario comenzó a hablar del tema públicamente el pasado lunes 16 de agosto en su charla con el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux.





“Anoche –dijo Uribe ese lunes- veía yo en un programa a la niña Epa (Colombia) y volvían a compararla con el ladrón de bicicletas. A mí me parece grave lo que esa niña hizo -no la conozco y no la quiero juzgar-, de darle con un martillo al Transmilenio, pero también decían, ‘¿por qué estos violadores de niños no tienen cárcel y esta niña sí fue condenada?’. Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva”.



Y este jueves se conoció un primer borrador de la propuesta, que sería un proyecto de reforma constitucional, en el que se dieron algunos detalles. Entre ellos, que, “por una sola vez”, los “procesados” y “condenados” por delitos o con sanciones administrativas podrían participar en elecciones de Congreso, alcaldías y gobernaciones y ser “nombrados en la administración pública”.

El presidente @AlvaroUribeVel presenta el primer borrador para superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública, para discusión con la bancada del Centro Democrático, además con el Gobierno Nacional, otros partidos y sectores de la opinión pública. https://t.co/FuQLVoEYxi — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 26, 2021

De la propuesta se excluiría a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o de corrupción.



También se dice que se ampliarían, “por una sola vez”, los subrogados o beneficios de los que ellos pueden gozar, y se propone que se exija “el reconocimiento de los hechos”, sin “que esto implique autoincriminación”.

¿Se aplicaría en las elecciones de 2022?

Una de las primeras dudas que surge es si esta propuesta de reforma constitucional, una vez sea presentada formalmente, se aplicaría para las elecciones legislativas y presidenciales de 2022. La respuesta es no.



Por tratarse de un acto legislativo, como la han dicho los uribistas, su paso por el Congreso tendría que darse en ocho debates durante dos semestres. Esto significa que, en el escenario más optimista, la iniciativa surtiría sus cuatro primeros debates antes de diciembre de este año, pero los cuatro restantes tendrían que ser el próximo semestre, cuando serán las elecciones de Congreso y Presidente.



Este hecho provocaría que, si el proyecto se presenta y se aprueba en el Legislativo, comenzaría a aplicarse en los comicios regionales de 2023, en los que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles.

¿Un condenado podría salir de la cárcel para ser alcalde?

Aunque no se conocen detalles de la iniciativa, esta posibilidad podría darse. En caso de que el proyecto sea aprobado en el Congreso y, por ejemplo, una persona condenada y que está pagando su condena sea elegida alcalde, podría tener un subrogado o beneficio que le permitiría cumplir su condena en otro lugar diferente a la prisión.







Según el borrador de la propuesta, “la ley, por una sola vez, ampliará los subrogados penales en favor de personas condenadas o procesadas, salvo por los delitos mencionados en el inciso anterior”, es decir, lesa humanidad y corrupción.

¿Cuál es la diferencia entre 'reconocimiento de los hechos' y 'autoincriminación'?

Este es uno de los interrogantes que tendrá que ser aclarado en la medida en que el borrador del proyecto de acto legislativo vaya definiéndose más claramente. Aunque en principio parecería que estas dos nociones significan lo mismo, habrá que esperar en qué términos quedan en la iniciativa.



Por el momento, en el uribismo hay quienes creen que los militares no deben acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque allí, para obtener beneficios, deben reconocer responsabilidades o, en palabras de algunos, “autoincriminarse” de delitos de los que están señalados, pero de los que no serían culpables.





¿Por qué la propuesta se da comenzando la campaña electoral?

El momento político en el que la propuesta está siendo trabajada también abre otra duda y es por qué se habla de una 'amnistía general' y se da a conocer un borrador de proyecto de acto legislativo en momentos en el que el país político se está metiendo en la campaña electoral de 2022.



Para varios observadores, después de la aprobación de la reforma tributaria o ley de inversión social y el Presupuesto General de la Nación en el Legislativo, la mayoría de los partidos políticos se concentrará en campaña para elegir nuevo Congreso y Presidente el próximo año y una iniciativa de esta naturaleza demandaría un debate político muy profundo y complejo.



Lo que sí podría ser, y así se lo admitió el propio expresidente Uribe a EL TIEMPO, es un tema de debate en la campaña para el uribismo.



"Tuve una conversación con el señor Presidente hace unos días. Quiero hablarlo ampliamente con él. Él tiene once meses todavía y ese, en un gobierno de cuatro años, es un buen tiempo. Y con la bancada y con quienes quieran aspirar por el partido para que ellos miren estos temas a ver qué se puede hacer y cómo pueden estimular una reflexión en la materia. Uno tiene que estar en campaña siempre", le dijo Uribe a este diario.

¿Esto es una amnistía?

El debate político y jurídico sobre la naturaleza de estos beneficios sigue existiendo. Por el momento, el borrador del uribismo dice que se trata de un “proyecto de acto legislativo” para “superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública”.



El exministro de Justicia Yesid Reyes le dijo EL TIEMPO que el borrador conocido no tiene nada que ver con la figura de amnistía, ya que no se trataría de un perdón de los delitos por los que una persona está procesada o fue condenada, sino que busca establecer una serie de beneficios.



“Se refiere a beneficios procesales que no implican el perdón de los delitos cometidos”, consideró el exministro, y afirmó que se trata de ideas generales sobre temas como la resocialización del condenado o sobre la justicia restaurativa.

