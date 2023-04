La plenaria de la Cámara de Representantes hundió este lunes la moción de censura contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva. Fueron 108 votos negativos y 13 positivos.



Esta es la tercera moción contra un ministro del gobierno del presidente Gustavo Petro que no prospera, siendo las dos anteriores contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien se enfrentó a la oposición en la Cámara y el Senado.



(En contexto: 'La Cancillería no ha hecho ningún nombramiento fuera de las normas': Leyva)

La citación al jefe de la diplomacia colombiana la hizo Érika Sánchez, segunda vicepresidenta de la Cámara, para que respondiera por su gestión al frente de la Cancillería, que ha estado rodeada de polémicas por nombramientos de personas que no son idóneas para los cargos, así como por sus constantes incumplimientos a citaciones de debates de control político en el Congreso.



"Es una falta de respeto que un ministro no se organice en su agenda y no priorice sus espacios. Él fue senador, conoce la Rama Legislativa, entonces sabe de antemano las implicaciones que demanda una inasistencia injustificada. La ley es clara y establece que con una inasistencia injustificada da paso a una moción de censura ante una plenaria con todas las bancadas y todas las comisiones", expuso la congresista.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

(Le puede interesar: Polémicos nombramientos y líos en Cancillería por los que citaron a Álvaro Leyva)



Hace dos semanas, cuando se llevó a cabo el debate, el canciller aseguró que "ningún nombramiento que esté por fuera de la ley".



Además, se cuestionó que la familia de Leyva tenga una empresa que brinda “servicios legales de extranjería, especializada en servicios para la obtención de segundas nacionalidades en Europa para ciudadanos latinoamericanos”, pero Leyva no habría reportado este posible conflicto de interés.



(En otras noticias: Juan Guaidó cruzó a pie la frontera para la cumbre internacional)



No obstante, las mayorías del Congreso votaron para que el ministro continúe en su cargo.



Esta semana se viene otra moción de censura. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue citado por el Centro Democráticos en la Cámara de Representantes.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA