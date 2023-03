32 representantes radicaron este miércoles en la Secretaria de la Cámara la moción de censura en contra del canciller Álvaro Leyva. Esta era una opción que se había contemplado si Leyva volvía a faltar a una citación de la Comisión Segunda.



Y es que el pasado martes, el Canciller tenía una doble citación en el Congreso. Por un lado, en el Senado lo llamaron para un debate de control político sobre las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.



(Puede leer: Polémicos nombramientos y líos en Cancillería por los que citaron a Álvaro Leyva)

La idea era que posteriormente asistiera a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para otro debate de control político que tenía como fin que el Canciller respondiera sobre los cuestionamientos que se han generado por algunos polémicos nombramientos en embajadas y consulados.



Aunque Leyva sí pudo atender a los senadores, no pudo hacer lo mismo con los representantes.



"Uno no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Es muy complicado (...) A la Conferencia del Agua a la que había invitado a algunos representantes para que fueran a la ONU mandé a decir que no iba. Tengo que escoger entre estar allá o acá. Llega un momento en que lo local se vuelve de mayor trascendencia porque es donde uno puede estar cuestionado", aseguró.



(Puede leer: Canciller radicó proyecto para cumplir sentencias de tribunales internacionales)

#AEstaHora el Canciller @AlvaroLeyva participa en el debate de la Comisión Segunda del Senado sobre lo propuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores para el Plan Nacional de Desarrollo. pic.twitter.com/SpA5cT3EPD — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 21, 2023

La situación incomodó de nuevo a los congresistas que lo esperaban en Cámara. La representante a la Cámara Erika Sánchez, una de las citantes, manifestó que con esta inasistencia ya son nueve las veces en las que Leyva ha fallado.



"Lo citamos por las irregularidades de los cuestionables nombramientos en embajadas estratégicas. Hay una serie de situaciones al interior de la administración que el país desconoce", aseguró la representante.

El congresista Vladimir Olaya, por su parte, anunció la radicación de la moción de censura y afirmó que es una "falta de respeto" el incumplimiento de Leyva. "Espero el apoyo de la Cámara en el debate de moción de censura y en la votación; nuestra representación como legisladores debe ser respetada por el Gobierno", concluyó.

Con el apoyo de 32 congresistas de diferentes partidos, la U, Cambio Radical, Verde, Liberal, conservador, curules de Paz, @ErikaTatianaSn2; radicamos ante la Secretaria General de @CamaraColombia la solicitud de #MocionDeCensura al @CancilleriaCol @AlvaroLeyva. @CeDemocratico pic.twitter.com/ht8DwtrOy3 — Vladimir Olaya Mancipe (@vladimir_olaya) March 23, 2023

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, emitió un comunicado en el que señaló que desde la Cancillería han sido "diligentes y repetuosos" en el cumplimiento de su obligación constitucional de responder al control político y han "atendido los requerimientos realizados por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes".



Expusieron que Leyva Durán ha sido citado cinco veces entre el 20 de julio de 2022 y el 21 de marzo de 2023; "a estas se suman dos citaciones que no tienen fecha asignada por la Comisión Segunda", aclaran.



En el texto dicen que el Canciller asistió una vez a la Comisión Segunda para atender el debate convocado sobre la ausencia de Colombia en la sesión de la OEA realizada en agosto del año pasado.



(Además: ¿Se viene una crisis energética? Esto responde la ministra Irene Vélez)

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

"En tres ocasiones delegó a su viceministro de Relaciones Exteriores, y una vez al director de Administrativa y Financiera, por tratarse de un tema de presupuesto de la entidad", argumentaron asegurando que el artículo 208 de la Constitución establece que: “Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman parte en los debates directamente o por conducto de los viceministros”.



Finalmente, explicaron que el Ministro se ha reunido en dos ocasiones con la Comisión Segunda de la Cámara. En una de ellas, "Leyva invitó a sus integrantes a un desayuno de trabajo para tratar diversos temas de la agenda internacional. El otro encuentro, realizado también con la Comisión Segunda del Senado, fue para abordar temas relacionados con el litigio Colombia- Nicaragua y la estrategia de defensa ante la Corte Internacional de Justicia".



No se refirieron puntualmente a la moción de censura, la cual se espera que se agende próximamente para definir fecha de debate y de votación.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA