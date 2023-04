Este miércoles, a las 2 de la tarde, el canciller Álvaro Leyva tiene una cita en la Cámara de Representantes, pues fue agendado un debate de moción de censura en su contra. Érika Sánchez, segunda vicepresidenta de la Cámara, es una de las citantes y, en entrevista con EL TIEMPO,explica los motivos de esta decisión.



(Puede leer: Polémicos nombramientos y líos en Cancillería por los que citaron a Álvaro Leyva)

¿Por qué un debate de moción de censura contra el canciller Leyva?

​Lo citamos por la falta de compromiso que tiene el doctor Álvaro Leyva con el Congreso la República y con el país, siendo él la cabeza visible de un ministerio tan importante como lo es el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Se le han realizado nueve citaciones a la Comisión Segunda en las cuales se le ha invitado a audiencias públicas, sesiones descentralizadas, sesiones de la Comisión. Lo hemos invitado para que haga parte de la socialización del Plan Nacional de Desarrollo. Con preocupación vimos que atendió una citación en Senado y no la de Cámara, la cual estaba registrada con anterioridad y pues nos envía al viceministro.



Es una falta de respeto que un ministro no se organice en su agenda y no priorice sus espacios. Él fue senador, conoce la Rama Legislativa entonces sabe de antemano las implicaciones que demanda una inasistencia injustificada.



La ley es clara y establece que con una inasistencia injustificada da paso a una moción de censura ante una plenaria con todas las bancadas y todas las comisiones.



Este 12 de abril será el espacio de debate de control político mediante moción donde le haremos varias preguntas. Tenemos varias preocupaciones en materia económica, administrativa de nombramientos y de provisionalidades que viene haciendo la Cancillería de manera irresponsable, poniendo el riesgo uno de los ejes principales de Colombia que es en materia de relaciones internacionales.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva. Foto: EFE

¿Con esta moción ustedes buscan que el canciller Leyva salga del cargo?

​

El ideal ser es que el canciller sea canciller. O va a ser hombre de paz, o va a ser canciller. Tiene que definirse. Si realmente quiere al país y está comprometido con el Gobierno del cambio, que dé un paso al costado.



Si el canciller es una persona objetiva, organiza su casa y decide ser canciller. Pero si le apasiona más ser un hombre de paz, invitamos a que pongan una persona idónea en la Cancillería y que se empiecen a enmendar todos los errores y corregir los riesgos a los que nos está llevando este gobierno en materia diplomática.



Siempre se tiene como propósito en una moción retirar al ministro. Cuando se llega a una moción es porque hay una investigación previa de las irregularidades y la falta de cumplimiento. Tristemente, las votaciones hacen que (los ministros) se blinden, entonces si se va a mantener, que se comprometa con el país y que diga cómo responderá con esos 22 procesos de nulidad que tiene y cómo le responderá a Colombia con el fortalecimiento de las 63 embajadas.



(En otras noticias: Lo que se sabe de conferencia que propuso Petro para Venezuela: ¿vendrá Maduro?)

¿Cuáles son esos reclamos que le tienen al ministro Leyva?

Le vamos a solicitar que nos explique por qué no está cumpliendo con esas promesas de campaña que hizo el presidente Gustavo Petro en este gobierno del cambio, pues le dijo al país que en su gobierno iba a dignificar la Cancillería, que en su gobierno se le iba a dar prevalencia a esas carreras diplomáticas en las cuales los colombianos, durante más de 24 años, se vienen formando.



No es fácil acceder a la carrera diplomática por múltiples razones. Se debe pasar unos exámenes muy exhaustivos, se debe tener un conocimiento muy amplio en materia de historia, de conocimiento del país, de organismos internacionales. Se deben tener también unas habilidades en conocimiento de segundas lenguas.

¿Qué nombramientos les preocupan?

Nombramientos como el de la cónsul en Londres que no habla inglés. Uno dice ¿cómo es posible enviar a alguien así por cumplir un favor político? Envíela a España si necesita cumplir una cuota, pero no allá donde tenemos relaciones tan importantes.



Queremos que nos resuelva por qué se han nombrado personas que no son idóneas. Aquellos embajadores que no cumplen con la experiencia y que están poniendo en riesgo las relaciones internacionales. Estamos hablando del embajador de México, de Chile, del guionista Sergio Cabrera en China, que es una persona muy profesional, ha vivido allá, pero no sabe nada de relaciones diplomáticas.



Tenemos 22 denuncias contra nombramientos interpuestas por ciudadanos, congresistas, gremios de abogados. De los 32 nombramientos que se han hecho, 22 son cuestionados.



(Además: La polémica propuesta del embajador colombiano en México sobre carteles de droga)

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro durante posesión de los embajadores en Canadá, Brasil, Finlandia, Costa Rica, China y México. Foto: Presidencia

Usted ha dicho que ha encontrado más irregularidades en materia administrativa en la Cancillería...

​Hay irregularidades, sí. El ministro Leyva tiene una misión importante que le ha designado el presidente Gustavo Petro que es ser ese hombre clave en los procesos de paz. Nosotros conocemos que esa ha sido una misión en su vida desde hace mucho tiempo. Pero no puede ser que por estar siendo un hombre mediador en la mesa de diálogo de paz, descuide la Cancillería.



Hay unas falencias administrativas que, sí o sí, se deben resolver. Hay 121 consulados en los que hay dos o tres funcionarios que atienden a más de 20.000 o 30.000 colombianos en el exterior.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva . Foto: AFP

Tenemos siete millones de colombianos en el exterior a quienes no se le están garantizando el cumplimiento de sus derechos adquiridos. Son personas que llegan a una Cancillería, a una embajada y no pueden recibir la información a tiempo porque la sobrecarga laboral es extenuante.



Tenemos problemas con el sistema de información, tenemos problemas también con las designaciones de personas que colocamos en las embajadas y que no cumplen con las condiciones laborales en materia de conocimiento teniendo acá personas muy preparadas, como 67 embajadores que ya cumplieron con carrera diplomática y están cumpliendo funciones administrativas en Colombia sin ser designados en misiones internacionales.



Tenemos de verdad preocupación porque nos hemos reunido con los dos sindicatos, exembajadores, excónsules y manifiestan que se está dejando sola la casa. El canciller Leyva realmente no está cumpliendo su función de ministro, no está atendiendo problemáticas administrativas.

Aquí en Colombia, en la Cancillería, una persona sin resolución siendo nombrada y sin resolución puede acceder a capacitarse en todas las dependencias de la Cancillería y accede información que es muy sensible. Eso es muy preocupante para nosotros porque entonces cualquier persona que se designe como nombrada, sin un documento que la acredite, puede tener acceso a información que es crucial en materia de seguridad.



Hemos hablado con personas que llevan años trabajando en la Cancillería que dicen que no hay un jefe de cartera. Una persona que no atiende asuntos diplomáticos y tampoco al Congreso. Lo que más nos preocupa es que este gobierno dijo que iba a resarcir los errores de otros gobiernos y terminaron haciendo lo mismo.

¿Qué cifras les preocupan?

Hemos bajado el 48 % de participación de la carrera diplomática. El gobierno pasado, en agosto del 2022, cerró con el 88,43 por ciento de participación de nombramientos de carrera diplomática. Con este gobierno de agosto a acá vamos en el 44,6 %. Son preocupantes las cifras, debemos es mejorar y no reducir.



Las exigencias son tan mínimas y el riesgo de seguir pagando favores políticos es muy alto. Vamos a esperar a ver qué nos resuelve el Canciller desde su ejercicio administrativo y político. Si bien es cierto que a veces es necesario tener cuotas políticas, esas cuotas deben ser responsables de no dejar caer los más de 176 acuerdos que tenemos, los 16 tratados de libre comercio y todos los convenios internacionales que se pueden estar firmando. Todo esto se pone en riesgo por el desconocimiento de las funciones diplomáticas.



(Siga leyendo: Reforma de la salud: estas son las 133 proposiciones de ‘la U’ y conservadores)



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA