La representante Erika Sánchez, del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, anunció que van a promover un debate de moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva. Lo anterior porque no asisitió al debate de control político al que estaba citado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes a las 10:00 de la mañana.



Este debate tenía como fin que Leyva respondiera sobre los cuestionamientos que se han generado por algunos nombramientos en embajadas y consulados.



Leyva, sin embargo, sí asistió al Congreso porque previo a eso tenía una cita a las 9:00 a.m. con la Comisión Segunda del Senado, donde igualmente estaba programado un debate de control político sobre las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.



Dicho encuentro se alargó sobre las 11 de la mañana y por eso no pudo asistir, explicó Leyva. En el encuentro que sostuvo con el Senado se refirió a su citación en la Cámara, la cual, al final, se aplazó de nuevo.



#ComisiónII | El ministro de Relaciones Exteriores, @AlvaroLeyva, reconoce la gran cantidad de colombianos que se van del país, pero afirma que muchos quieren volver. “Debemos tener el derecho al retorno, pero para vivir dignamente”. pic.twitter.com/qLWIIooBhN — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) March 21, 2023

"Uno no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Es muy complicado (...) A la Conferencia del Agua a la que había invitado a algunos representantes para que fueran a la ONU mandé a decir que no iba. Tengo que escoger entre estar allá o acá. Llega un momento en que lo local se vuelve de mayor trascendencia porque es donde uno puede estar cuestionado", aseguró.

El Canciller reiteró que cuando lo requiera el Congreso, él asistirá. "Estaré atento las veces que ustedes quieran. Habrá temas que se pueden presentar, estudiar y tenerlos a ustedes no solo como controladores de la actividad de la política pública de la Cancillería, sino como compañeros de viaje. Ténganme como una pieza más dentro de la estrategia de buscar un mejor país", concluyó.

Canciller Álvaro Leyva en el debate en el Senado. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Pese a las explicaciones, en la Cámara ya confirmaron que se citará al debate de moción de censura. Sánchez manifestó que con esta inasistencia ya son nueve las veces en las que Leyva ha fallado a las citaciones.



"Lo citamos por las irregularidades de los cuestionables nombramientos en embajadas estratégicas. Hay una serie de situaciones al interior de la administración que el país desconoce", aseguró la representante.



Según la congresista, los colombianos que están en el exterior no se sienten representados. "No se les están atendiendo sus necesidades, sencillamente porque el canciller se está dedicando a ser un gestor de paz y no a organizar su casa", concluyó.

