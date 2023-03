El pasado 8 de marzo se generó molestia en el Congreso de la República por la ausencia del canciller Álvaro Leyva, quien no asistió al debate de control político en las comisiones conjuntas que estaban discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En su reemplazo, en ese momento, fue el vicecanciller Francisco Coy.



(Puede leer: Los líos internos que están afectando la Cancillería de Álvaro Leyva)

La situación no dejó muy contentos a los congresistas, quienes le hicieron un fuerte llamado a Leyva. "Nosotros no lo estamos invitando, lo estamos citando. El Congreso de la República merece respeto", aseguró Juana Londoño, presidenta de la Comisión Segunda.



En ese momento, varios advirtieron que lo volverían a citar no solo para discutir el PND, sino también para que el Canciller responda por los cuestionados nombramientos que se han hecho en embajadas "de personas que no cumplen con los requisitos o están investigadas por corrupción o violencia sexual, entre otros delitos", dice la representante de oposición, Erika Tatiana Sánchez, quien citó al nuevo debate.



(Además: Tras polémica frase de quemar el país, Canciller dice que fue sacado de contexto)

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

La congresista sostuvo que es necesario que el Canciller explique los motivos por los cuales el "Gobierno ha incumplido su promesa y compromiso de privilegiar la carrera diplomática en todas las misiones y no ha primado el mérito, ni la experiencia para ocupar dichos cargos".



Por otro lado, le pedirán que exponga los motivos por los cuales no se está cumpliendo con el porcentaje que el presidente Gustavo Petro estableció en su programa, el cual señala que en el 50 por ciento de las embajadas y consulados se nombraría a diplomáticos de carrera.

Según Sánchez, entre los nombramientos por los que pedirán explicaciones están los de Armando Benedetti, Camilo Romero, Fulvia Benavides, Temistocles Ortega, Víctor de Currea - Lugo (este se cayó) y Mauricio Baquero. En dichos casos, la congresista repara que hay algunas acusaciones e investigaciones en contra de ellos.

Mañana a las 9:00 am llevaremos a cabo nuestro debate de #ControlPolitico para hacer seguimiento y conocer las razones por las cuales se están presentando muchos casos en los que las funciones administrativas no se están cumpliendo.#NoMasIrrespetoALaCarreraDiplomatica pic.twitter.com/Es9Pbyxnbd — Erika Tatiana Sánchez (@ErikaTatianaSn2) March 21, 2023

Por otro lado, se hablará de otras cuestionadas designaciones como la de la Álvaro Moisés Ninco, embajador en México, y Sebastián Guanumen, cónsul en Chile, quienes, de acuerdo con Sánchez, "no cumplen con los requisitos para ocupar los cargos que les fueron asignados".



También preguntarán por "nombramientos de políticos, amigos y personas cercanas a la familia presidencial". Mencionan los casos de Ligia Quessep, embajadora en Italia; Eduardo Avila, embajador en España; Jorge Rojas, embajador ante la Unión Europea; Guillermo Rivera, embajador en Brasil; Juan Manuel Corzo, embajador en Paraguay y Andrés Camilo Hernández, cónsul en México.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA