‘La Corte, en algunas sentencias, ha pasado la raya’: Prada

Un paso más en el llamado ‘estado de opinión’ del que ha venido hablando el expresidente Álvaro Uribe es el que pretende dar el representante a la Cámara por el Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, autor de un proyecto de acto legislativo que busca que la ciudadanía decida acerca de algunas decisiones de la Corte Constitucional.



Hace quince días, el congresista uribista radicó esta enmienda a la Constitución en la Cámara de Representantes junto a varios de sus compañeros de bancada, el cual debe cumplir cuatro debates de aquí al 16 de diciembre para que pueda seguir con vida en el Capitolio y terminar su trámite el próximo año.

En dialogo con EL TIEMPO, Prada explicó el propósito de la propuesta, la cual busca que cuando haya fallos de la Corte Constitucional que, a juicio de un grupo ciudadanos, afecten algunos derechos fundamentales se puedan recoger un número de firmas (1’800.000, aproximadamente), pedir la convocatoria de un referendo y anular dicha sentencia del alto tribunal.



La principal motivación para hacer esta propuesta, según Prada, fue la reciente decisión de la Corte Constitucional que habilitó el consumo de drogas en lugares públicos como los parques, la cual generó una profunda polémica en el país.



El congresista negó, eso sí, que la propuesta tenga alguna motivación política, electoral o sea para incrementar el apoyo al expresidente Uribe en su indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, el 8 de octubre.



“Yo soy el más respetuoso del proceso en el cual está el expresidente Álvaro Uribe, entre otras cosas porque estoy metido en el mismo caso”, afirmó Prada.



¿Cuál es el espíritu esta propuesta de reforma constitucional?



El proyecto de acto legislativo busca ampliar la facultad que tenemos los colombianos en el artículo 377 de la Constitución. En ese artículo estamos facultados para derogar normas constitucionales o legales cuando se afecten derechos fundamentales y los ciudadanos así lo consideren. La idea es ampliar la facultad para que no solamente puedan ser derogadas esas normas constitucionales, sino también anuladas sentencias de la Corte Constitucional cuando también se afecten derechos fundamentales de los colombianos.

¿Es decir que los ciudadanos podrían tumbar reformas a la Constitución y fallos de la Corte Constitucional?



Los actos legislativos ya están en el artículo 377. Lo que estamos adicionando es que se pueda anular una sentencia de la Corte Constitucional solamente cuando se afecten derechos fundamentales.



¿Cuál es la motivación para proponer esta reforma?



Estamos sintiendo que muchas veces la Corte Constitucional afecta derechos fundamentales de los ciudadanos y no pasa absolutamente nada. Nosotros necesitamos, por lo menos, tener es facultad.



A su juicio, ¿qué decisiones puntuales de la Corte Constitucional han afectado derechos fundamentales de los ciudadanos?



Pongo el ejemplo concreto de la sentencia respecto al uso de la droga en sitios públicos. Creemos que no hay ninguna justificación para haber desconocido el derecho preferente que tienen los menores en la Constitución, el cual nos obliga, por el contrario, a protegerlos de cualquier vulnerabilidad y, en este caso, lo dejaron por fuera solamente con la excusa de permitir el uso de droga a quienes lo necesitan.

¿Es decir que si este acto legislativo es aprobado podría buscarse la anulación de esa decisión de la Corte Constitucional?



Así es. Debería tener el mismo procedimiento, y claro, podríamos buscar, inmediatamente, recoger las firmas e ir al organismo electoral para solicitar el referendo y que se convoque para anular esa sentencia de la Corte Constitucional.



¿Para cada fallo de la Corte Constitucional que supuestamente afecte derechos fundamentales y quiera ser anulado se deben recoger firmas y pedir la convocatoria de un referendo?



Claro, por supuesto, no es que un ciudadano le dio por convocar un referendo y se dé, tiene que hacer el mismo trámite, el cual está establecido en la Constitución para derogar una ley o una norma constitucional. No es fácil y tendría que ser un sentimiento casi que nacional cuando se afecte un derecho fundamental el que provoque una reacción para convocar a un referendo y buscar la anulación de una sentencia de la Corte Constitucional.



¿El mecanismo de convocar referendos para anular algunas sentencias de la Corte Constitucional no implicaría muchos costos?



Nosotros tenemos un espíritu democrático. Pasamos de ser una democracia representativa a una participativa. Tenemos la obligación de darles la oportunidad a los ciudadanos que puedan, cuando hay una norma constitucional o legal que ha sido emanada, en este caso por el Congreso, poderla derogar sin pasar por el Legislativo.



Esto genera una facultad a los ciudadanos, que son quienes tienen de verdad el poder en sus manos. Recordemos que el poder radica en el pueblo y simplemente es darle una ampliación a esta facultad que tenemos los ciudadanos. Estamos viendo con preocupación que la Corte Constitucional, en algunas sentencias, ha pasado la raya de los derechos fundamentales de los ciudadanos y no podemos hacer absolutamente nada. Creo que es natural que el pueblo colombiano tenga la facultad de decir ‘yo sí estoy de acuerdo o no en que se afecten esos derechos fundamentales’ y cuando haya ese ánimo nacional poder hacerlo.

Uno de los propósitos de la Constitución es que haya una Corte Constitucional que, mediante sus fallos, proteja la Carta Política. Al darle esa facultad a los ciudadanos, ¿no se está sustituyendo la Constitución?



Por el contrario. El ciudadano, el pueblo es el constituyente primario. No estamos sustituyendo ese poder, por el contrario, estamos ratificando que es el ciudadano el que tiene la posibilidad de ratificar o no que la Corte Constitucional esté actuando dentro de los parámetros constitucionales que se han previsto. Solamente ampliamos esa facultad para anular una sentencia de ese alto tribunal cuando se afecten derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales están en la Constitución.



¿Esta propuesta tiene algo que ver con el último mes de campaña a las elecciones locales o con la indagatoria del expresidente Uribe en la Corte Constitucional el 8 de octubre?



No tiene nada que ver. Yo vengo hablando de este proyecto de acto legislativo desde que se conoció el comunicado de la Corte Constitucional respecto al fallo del uso de drogas en los sitios públicos. Desde ahí anuncie que lo presentaría y lo hice hace dos semanas, porque terminando la legislatura pasada perdíamos la oportunidad de tramitarlo por tiempos. Y segundo, porque le hice una revisión profunda y los radiqué hace quince días. Y adicionalmente a esto yo soy el más respetuoso del proceso en el cual está el expresidente Álvaro Uribe, entre otras cosas porque estoy metido en el mismo caso, entonces soy el más respetuoso.

¿La posibilidad de que los ciudadanos anulen sentencias de la Corte Constitucional es el ‘estado de opinión’ del que ha venido hablando el expresidente Uribe?



Pues sí, coincide plenamente, porque debemos tener en cuenta a los ciudadanos, no solamente para el ejercicio del Gobierno, sino que el Estado en general debe tener en cuenta los derechos de los ciudadanos y, en este caso, su opinión.



