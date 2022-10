Tras el retiro de los polémicos artículos denominados 'micos' en el proyecto de 'paz total', el representante a la Cámara Alirio Uribe confirmó que este martes radicará un proyecto de ley para buscar la amnistía y el indulto para jóvenes capturados en manifestaciones.



La iniciativa será presentada junto a otros congresistas del Pacto Histórico como Luis Alberto Tejada, Leyla Rincón y Andrés Cancimance. Recalcaron que esta amnistía no será para las personas que hayan cometido delitos graves: "Ahí no podemos ceder".



"Con este proyecto de ley buscamos transformar una realidad que está siendo muy dolorosa. No solo para la juventud que hoy se encuentra en algunas cárceles del país, sino también para sus núcleos familiares", enfatizó el representante Andrés Cancimance.



"#SiALaPazTotal con las y los jóvenes que han levantado su voz por la vida digna, la justicia, los derechos humanos en Colombia", expresó Uribe sobre la propuesta de amnistía que espera sea "una realidad".



El representante argumenta que seguirá en su lucha para que estas personas, detenidas en el marco del paro nacional, tengan la oportunidad de ser escuchados para que sus casos se estudien.



El congresista se ha caracterizado por su defensa a el proyecto de 'paz total', pues es uno de sus ponentes. También es líder de la comisión accidental que fue creada en el Legislativo para buscar que los capturados en medio de las protestas del año pasado recuperen su libertad.



Recientemente, Uribe sostuvo encuentros con jóvenes capturados en la cárcel La Modelo para dialogar sobre los hechos que dieron lugar a su situación actual.



“Vamos a ir a La Picota, a la Distrital, a las Uris, al Buen Pastor, porque hay seis sitios de reclusión en Bogotá”, explicó el congresista sobre su plan de acción.



