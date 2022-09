El congresista Alirio Barrera, senador por el Centro Democrático, aseguró que llegó a la sede del Congreso con su caballo porque este es su mascota. Esto se da luego de que el presidente del Congreso autorizó el ingreso de mascotas al Capitolio.



A su llegada a la plaza de Bolívar, Barrera, quien fue gobernador de Casanare y precandidato presidencial por su partido, dijo que no sabía si lo dejaban ingresar. Sin embargo, su ingreso fue posible por la parte de atrás del Congreso, ahora llamada 'Plaza Núñez'.

Senador Alirio Barrera Foto: El Tiempo

Sin embargo, el reglamento del ingreso de mascotas al Capitolio dice que las directivas del Congreso pueden prohibir el ingreso de algún animal que "por su comportamiento o agresividad afecte la norma y tranquila estadía en nuestras instalaciones".



El ingreso de Barrera al Congreso generó molestias en la oposición: "Acá hay congresistas sacando pantalla trayendo animales. Eso es ridículo, eso no es serio", dijo Angélica Lozano, congresista por la Alianza Verde.



A las críticas de Lozano se unió el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, y dijo que es una burla para la comunidad ambientalista.



"Tendrá 35.000 vacas en el campo como todos los uribistas deforestadores y ahora dirá que mañana los trae", aseguró. "Esto es tenencia irresponsable de los animales. Es una burla y algo estúpido que debe ser rechazado por los colombianos", agregó

¿Quién es Alirio Barrera?

Alirio Barrera es miembro del Centro Democrático. Fue desplazado por la violencia cuando niño y por poco fue reclutado por el ELN. Estudió solo hasta octavo de bachillerato. Vendió chance y periódicos en las calles de Yopal y tuvo una gobernación exitosa. Es un llanero recio, de esos que sonríen poco.



Si lograra convertirse en presidente de Colombia, entraría al selecto club del que hacen parte expresidentes como Simón Bolívar, José Manuel Marroquín y Álvaro Uribe Vélez: el de los amantes de los caballos. Sin embargo, incluso dentro de ese grupo, Alirio sería un caso excepcional.



A pesar de que a Bolívar le decían “Culo de Hierro” por su fortaleza sobrenatural para cabalgar, es posible que Alirio lo superara en el arte de derribar toros de hasta 600 kilos sobre un caballo: ha sido dos veces subcampeón mundial de coleo, una de ellas junto a una de sus hijas, de 23 años, que sigue de cerca los pasos de su papá en este deporte y lo apoya en la campaña presidencial.

Alirio Barrera fue precandidato presidencial por el Centro Democrático para las elecciones de 2022. Foto: @cesarmelgarejoa Foto: @cesarmelgarejoa

Alirio rompería varios récords desde su primer día de gobierno: el presidente que más toros ha derribado, el que más marranos ha sacrificado, el que más caballos ha domado, el que más se ha caído de un caballo, el que más bultos ha cargado, el que más volquetas ha llenado de arena, el que más horas ha pasado bajo el sol echando pala y azadón y, quizá, el que menos ha estudiado. Esto lo convierte en un caso especial que demuestra que no hay que ir a la universidad ni terminar el colegio para triunfar en la vida, pero él no se enorgullece de eso ni se considera un ejemplo a seguir –aunque ya terminó el colegio y presentó el Icfes–.



De hecho, durante su gestión como gobernador del Casanare (2016-2019) logró poner en marcha cuatro universidades en la región y terminó su gestión con un gran logro: pagar toda la deuda del departamento, por alrededor de 127.000 millones de pesos.



Él luce más como un ejecutivo texano que como un llanero criollo: usa blazer, un sombrero tradicional de vaquería –tiene dos o tres iguales en su casa, “no cuestan más de ochenta mil pesos”–, no camina descalzo y no lleva cuchillo. Sonríe poco, sus manos son callosas y tiene el estado físico de las personas que hacen trabajo pesado, no de los que van al gimnasio. De hecho, se burla de sí mismo por las veces que ha puesto aparatos de gimnasio en su habitación para intentar ejercitarse más, pero que termina usando solo para colgar la ropa sucia.

Sus detractores dirán que va a manejar el país como si fuera una finca, y él está de acuerdo: “La finca es mi empresa. Es algo que yo quiero proyectar no a cuatro años, sino para toda la vida. En la finca yo optimizo el recurso, no lo desperdicio. Si hay tres trabajadores, tres trabajan, no que uno trabaja y los otros dos están de paseo. Eso debe saber usted en una administración, si no, no va a poder manejar un presupuesto grande. Colombia es una gran empresa que hay que volverla rentable, que hay que ponerla a producir”.

