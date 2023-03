En el Congreso, las mayorías no se ven muy sólidas de cara a la llegada de las llamadas reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro.



La reforma de la salud tiene en cuidados intensivos a la coalición de gobierno, pues los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ aún no definen si acompañan el proyecto y, aunque acordaron con el mismo Petro que sus reparos —especialmente sobre la permanencia de las EPS— serán tenidos en la ponencia, los directores de las tres colectividades, que suman 38 senadores y 75 representantes a la Cámara, solo confirmarán su respaldo una vez se construya la ponencia. De lo contrario, tramitarán su propio proyecto. A eso se suma que la Alianza Verde todavía no toma una postura oficial, así que, por ahora, Petro solo cuenta con los votos del Pacto Histórico.

Si bien lo mencionado anteriormente por ahora solo aplica para el proyecto de la salud y no sobre las reforma laboral —hasta ahora comenzaron a estudiarlo— y pensional —todavía no se conoce—, se puede prever que los partidos de la coalición no respaldarán de entrada los textos hasta que sus reparos y propuestas sean tenidos en cuenta y tengan el aval del mismo Petro.



No obstante, las iniciativas que buscan mejorar las condiciones de los trabajadores y de los pensionados tienen una ventaja sobre el texto de la salud y es la figura de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

La reforma laboral fue radicada el pasado martes. Foto: Prensa Mintrabajo

Varios partidos destacan su capacidad diálogo y de concertación, por lo que se considera que estos proyectos recogen parte de las inquietudes de los distintos sectores, contrario a lo que pasó con la ley de salud, pues hay resistencia frente a la figura de Carolina Corcho, jefa de esa cartera, a quien se le ha criticado su falta de diálogo.



El papel de la coalición será clave para la aprobación de las reformas, por eso el mismo Petro ha abierto las puertas del diálogo y demostrado que se pueden modificar los proyectos, siempre y cuando no se modifiquen su esencia.



Si el Gobierno se garantiza los votos de estos tres partidos o, por lo menos dos de estos, seguramente sus reformas pasarán, pero para eso tendrá que concertar varios aspectos, tal y como lo ha hecho con la reforma de la salud, donde cedió y todo indica que ya no será un modelo estatal sino mixto, como pretenden los partidos.



El inicio del semestre coincide, además, con la declaración de Cambio Radical como opositor. El partido acompañó el semestre pasado varias iniciativas del Ejecutivo, pero ahora todo indica que junto al Centro Democrático votará todo en contra. De ahí la importancia de alinear la coalición.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

