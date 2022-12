Esta semana comenzó el receso legislativo y el plato fuerte de la recta final fue la reforma política, que quedó lista para tener otros cuatro debates en el primer semestre del 2023. En diálogo con EL TIEMPO, el ministro del Interior, Alfonso Prada, habló de las polémicas que ha generado el proyecto, así como de los ataques desde la coalición de gobierno hacia el presidente Gustavo Petro por esta iniciativa.



Prada defendió la reforma y figuras como la llamada ‘puerta giratoria’ y las listas cerradas. Y aclaró que la coalición está firme, algo que es necesario porque en el 2023 se vienen reformas estructurales para el país.



(Le puede interesar: Tras polémica por 'mico', reforma política se salvó y Cámara aprobó conciliación).

Facebook Twitter Linkedin

El ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada. Foto: Presidencia.

¿Cuál es el balance de estos primeros meses de la agenda legislativa?



Hemos logrado la aprobación de 19 textos jurídicos, 16 leyes de la República y tres actos legislativos. En el mismo periodo hace cuatro años, cuando comenzaba el gobierno lograron seis, nosotros logramos triplicarlos y un poco más.

¿Cuáles destaca?

La reforma política, con la jurisdicción agraria y con el campesino como sujeto de derechos. Estas tres reformas solo lograron su primera vuelta, que son cuatro debates, y en marzo comenzaremos la segunda vuelta, de otros cuatro debates, para que sean reforma constitucional. Y entre las 19, pues obviamente destacamos un poco más de siete tratados internacionales que ratificó el Congreso, que son demasiado importantes para el comercio y la defensa de derechos humanos, liderados por la Cancillería, y las leyes que tienen que ver con la reforma tributaria, la ‘paz total’, Acuerdo de Escazú, Ministerio de la Igualdad y la ley del presupuesto general de la nación son algunas de las importantes. Sentimos satisfacción del deber cumplido, lo que nos propusimos lo sacamos.

¿Por qué hay tanta polémica alrededor de la reforma política?



Cuando usted debate una reforma tributaria, los tributaristas que hay en el Congreso son muy pocos. En cambio, cuando se debate una reforma política, todos son expertos en el tema porque son expertos en elecciones. Para un solo artículo hubo 44 intervenciones en la Cámara, para otro, 30 intervenciones. Es decir, como todos saben del tema, todos opinan. Específicamente, un sector mira cómo le va con la reforma política y si le va mejor cambiando el modelo, así que cuestionan lo uno y lo otro. Es de lo más difícil que hay para tramitar en el Congreso, pues los 300 congresistas son expertos.



(Conozca más: Roy Barreras: 'La lista cerrada no gusta a youtubers y vedettes').

A propósito del artículo que permite a los congresistas renunciar para ir al Gobierno, usted ha dicho que nuestro modelo no es puramente presidencialista, ¿por qué lo dice?



En el régimen parlamentario hay una figura exclusiva que pretende la disolución del Ejecutivo en el Parlamento. En este existe una moción de censura que si la aprueba el Congreso, disuelve el Ejecutivo. En Colombia tenemos una moción de censura que no disuelve el gobierno, sino que es contra un ministro. Es una figura del régimen parlamentario aplicada de una forma bastante atípica al régimen presidencialista. En el régimen presidencialista histórico, en el sistema de república unitaria, el presidente nombra los gobernadores y los alcaldes, aquí no, aquí se elige el presidente, pero hay características de régimen federal: la elección popular de las autoridades locales es típica de regímenes federales y no unitarios. Sin embargo, el nuestro es centralista unitario, no federado, pero con rasgos federales.

¿Qué es lo que buscan ustedes con el regreso de esta figura, que desapareció tras la Constitución de 1991?



En el régimen parlamentario los candidatos a ser jefes de gobierno encabezan las listas del Congreso y los congresistas pueden ir al gobierno a gobernar cuando ganan las elecciones. Esto es muy parecido, lo que estamos diciendo es que los partidos de gobierno que ganan apoyando al Presidente de la República o que adhieren a una coalición de gobierno pueden postular militantes de sus partidos a ser parte del gobierno o pueden poner a consideración del presidente sus mejores congresistas para que colaboren técnicamente en la cartera donde son expertos.

¿Qué se gana con esta figura?

Es una figura moderna que fortalece mucho las relaciones con la opinión pública porque ve un gabinete con mucho peso político. Los ministros son funcionarios que dirigen la política pública en un área determinada y en el Congreso se han formado grandes líderes de una nación. He dado nombres como Luis Carlos Galán, Horacio Serpa, Álvaro Uribe, Marta Lucía Ramírez y como el propio Gustavo Petro, quienes se han formado en el Congreso y que si hoy estuvieran allí, yo no dudaría en que podrían ser buenos ministros. Creo que esa posibilidad es interesante.



(Puede ver: Denuncian polémico 'mico' en reforma política y se desata pelea en la coalición).

“Me parece bastante desafortunado pretender que vamos a reformar la Constitución Política para conseguirle puesto a una persona en el gobierno”. FACEBOOK

TWITTER

En los pasillos del Congreso dicen que es el artículo Roy, ¿es cierto que ese artículo está pensado en él?



Me parece bastante desafortunado pretender que vamos a reformar la Constitución para conseguirle puesto a una persona. Esa es la típica malicia con la que pretenden desestimar un debate al que se le está dando la mayor altura. Yo siempre digo en el Congreso que todo se da con buenos argumentos, no con malas prácticas. Quisiera que los debates fueran de buenos argumentos y no de afirmaciones tendenciosas y calumniosas.

Facebook Twitter Linkedin

Conciliación de la reforma política en el Congreso. Foto: Twitter: @RoyBarreras

Las listas cerradas han causado mucha polémica. Fueron más de cinco horas de impedimentos en Cámara por un parágrafo que prioriza en estas listas a los actuales congresistas. ¿Qué pasó con ese parágrafo y qué van a hacer en el 2023, a propósito de esa polémica?

La historia en Colombia es de listas abiertas en las que se presentan candidatos en renglones. Cuando usted va a votar por el Congreso va y vota el L1 o el L50 o el L80, son tres candidatos diferentes, de un mismo partido, que se odian entre sí, compiten entre sí y financian sus campañas de manera diferente, lo que erosiona la unidad de los partidos, rompe la identidad ideológica y casi que genera enemigos en una misma bancada. La lista cerrada evita esa tragedia de la ruptura de la unidad de los partidos políticos.

También buscan la paridad en estas listas...



No solamente es una lista cerrada, sino que además es paritaria y alternada. Las listas se hacen en orden: una mujer y un hombre, y si eligen los 10 primeros renglones, cinco van a ser mujeres y cinco van a ser hombres. La lista cerrada es la única manera de lograr que la mujer ocupe el papel que le corresponde en las corporaciones públicas porque el 50 por ciento de los elegidos van a ser hombres y el 50 por ciento de las elegidas van a ser mujeres. Además, viene una tercera consecuencia: se va a lograr legitimar democráticamente el Congreso y las corporaciones públicas porque hoy el 50 por ciento de la población son mujeres excluidas de la competencia.



(Lea además: Video: así celebró Andrea Padilla la prohibición de corridas de toros en el país).

Este es el corazón del proyecto, porque ustedes dicen que es el primer paso para acabar con el clientelismo y la corrupción electoral. ¿Cómo lo harán?



Adicionalmente, en la reforma presentamos la posibilidad de que estas campañas sean financiadas cien por ciento por el Estado, lo que prohíbe el recibo de dinero en efectivo que precisamente atenta contra la mayor perturbación: la corrupción y las mafias que se generan en la actividad de las campañas políticas financiando individualmente personas y no partidos. La reforma de lista cerrada es de fondo. La polémica se centra en que a muchas personas les ha ido mejor en la competencia individual porque logran tener más dinero y visibilidad. Creen que porque les va bien a ellos le puede ir mejor al país. La reforma trasciende los intereses individuales y se ubica en el entorno de profundizar la democracia y mejorar la legitimidad.

¿Y el parágrafo?

Es un parágrafo que la propia Cámara había negado. Fue aprobado en el Senado y quedó en el texto conciliado. Pero para nada fue como lo dieron a entender. Eso es una mentira total. Ese artículo es parte de la conciliación y se reabre su debate, con toda seguridad, en el primer debate de la legislatura que se inicia en marzo. Ya la Cámara lo negó una vez, va a tener que debatirse de nuevo. Yo creo que algunas personas manipularon un poco diciendo que ya estaba aprobado ese artículo, como si no le faltaran cuatro debates.

El debate en Cámara del proyecto fue bastante duro y miembros de la coalición fueron muy críticos con ustedes. Incluso usted dijo que estaba sorprendido por “tanto adjetivo calificativo” contra el Gobierno y el Presidente. ¿Está sólida la coalición?

Facebook Twitter Linkedin

Plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

La coalición respaldó al Gobierno y le entregó un voto de confianza al Gobierno. Respeta las iniciativas del Gobierno, que quieren profundizar la democracia y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Votó la mayoría de la bancada tanto en Cámara como en Senado. Es decir, la coalición funcionó al cien por ciento. Si hay una sola persona que sale e insulta al Presidente, al ministro del Interior y la bancada de gobierno, obviamente los medios lo destacan como un hecho. Yo expresé en reiteradas oportunidades que me pone triste que se utilicen adjetivos que pretenden descalificar la intención positiva del gobierno del cambio.



(Infórmese: Golpe a Gobierno en el Congreso: se hundió artículo clave de reforma política).

En el debate se llegó a decir que estaban decepcionados del Gobierno, a pesar de que apoyaron la campaña...



"Hubo personas que dijeron que sentirse avergonzadas de pertenecer a esta coalición o de haber votado por el presidente. Si se sienten tan avergonzadas, no tienen obligación de votar las iniciativas". FACEBOOK

TWITTER

Hubo incluso personas que dijeron que se sienten avergonzadas de pertenecer a esta coalición o de haber votado por el Presidente, pues si se sienten tan avergonzadas, no tienen ninguna obligación de votar las iniciativas ni de pertenecer a la coalición. Ni más faltaba. Pero yo siempre extiendo la mano del diálogo. Si dialogamos con estructuras al margen de la ley, cómo no vamos a dialogar con partidos hermanos, así haya discrepancias, son legítimos en el escenario democrático.

Otra polémica de los últimos días es el decreto para liberar a los jóvenes capturados. Algunos sectores dicen que ese decreto se va a caer...



Está vigente. Todas las normas que uno va expidiendo por regla general son demandadas, eso no quiere decir nada. Si la demandan, tendrá su trámite, y cuando en sentencia judicial se definan las inconformidades, se cae la norma y todo volverá a su origen y se reversarán las decisiones. Gustavo Petro es un presidente disruptivo en muchas cosas. Él genera polémica y la asume porque son causas nobles y justas que no tienen malas intenciones. La oposición aprovecha cada momento para descalificar cada acción nuestra y con mucha dignidad y argumentos defendemos este tipo de iniciativas. No podemos tomar decisiones según lo polémicas que sean. Esta es una de ellas, pero es una decisión ligada a la paz y a los jóvenes de Colombia.

¿Qué reformas prepara el Gobierno para el primer semestre del 2023?



El 7 de febrero presentaremos un Plan Nacional de Desarrollo producto del diálogo con más de 300.000 personas en todo el territorio nacional, simultáneamente llevaremos el proyecto de adición presupuestal. También revisaremos la próxima semana, en un consejo de ministros, las iniciativas sociales y su estrategia de presentación, como las reformas de la salud, pensional, trabajo, servicios públicos y de la educación. Si este semestre el Congreso estuvo ocupado, el próximo lo estará el doble.



(No deje de leer: Ariel Ávila: 'El sicariato moral sigue en sectores que dicen ser transparentes').



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @teomagar