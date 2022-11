El ministro del Interior, Alfonso Prada, habló con EL TIEMPO sobre cómo está la coalición del Gobierno en el Congreso y sobre cuáles proyectos serán impulsados en lo que resta de este periodo legislativo.



¿Qué viene para lo que resta de este periodo?

Esta semana el tema más importante es la conciliación de la reforma tributaria y el miércoles por la mañana espero que ya esté listo. Tenemos mañana (hoy martes) audiencia del código electoral, para comenzar el debate de ese proyecto.

Espero que la semana entrante le demos primer debate al Ministerio de la Igualdad y me quedan tres actos legislativos tramitándose: la reforma política, que espero se radique ponencia esta semana y que la semana entrante empecemos el debate. Segundo, el acto legislativo que reconoce el campesino como sujeto de derechos y el acto legislativo que crea la jurisdicción agraria. Esa es un poco la agenda que me queda para este año.



¿Y qué va a pasar con la denominada ley de sometimiento? ¿Cuándo la radican?



No tengo ningún afán, la presentaremos cuando esté lista.



¿La coalición de Gobierno se mantiene, está sólida?



Siempre me hacen la misma pregunta, como si estuviera débil, pero más fortaleza para dónde. Es una coalición muy sólida y funciona porque no es una coalición de ‘mermelada’, del uno a uno, no; lo que pasa es que los tres partidos grandes –Liberal, Conservador y ‘la U’–, junto a Alianza Verde y al Pacto Histórico, todos son partidos de gobierno.



