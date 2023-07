A pesar de la acción disciplinaria en contra de Alexander Quevedo, que le suspendió la voz y el voto por 90 días mientras se lleva a cabo el proceso, el representante conservador participó de la sesión de este martes de la Comisión Séptima.



De acuerdo con Quevedo, no hay ningún impedimento para su participación pues la Cámara no ha dejado en firme la acción preventiva en su contra. "No he sido notificado por el Congreso", señaló el representante.



De esta forma, Quevedo seguirá en su curul votando mientras que la Cámara le notifique que ha sido suspendido. Antes de ello, el representante confirmó que no puede dejar de llevar a cabo su labor congresional.



Quevedo enfrenta dos procesos disciplinarios. El primero es por su firma a la ponencia de la reforma laboral y el segundo es por una posible doble militancia.



La primera acción, que es por la que se emitió la suspensión, data del 19 de mayo. Ese día se conoció que Quevedo sería suspendido por firmar la ponencia de reforma laboral e ir en contra de los pronunciamientos de su partido en contra del proyecto. Aunque la suspensión preventiva había sido emitida ese día. Solo quedó en firme hasta el jueves 15 de junio, casi un mes después.



La razón de la demora es que Quevedo presentó varios recursos para impedir que la acción disciplinaria quedara en firme. El representante radicó un recurso de reposición ante toda la veeduría del Partido Conservador para que se le retirara la sanción preventiva y una tutela. Además, solicitó ante el directorio conservador que no se le suspendiera.



Ninguno de los recursos prosperó. La última acción que se estaba tramitando fue el de la tutela. En el texto de la tutela, el representante conservador aseguró que la veeduría la estaba violando su derecho a la defensa y al debido proceso al emitir la suspensión preventiva antes de que se diera el proceso disciplinario.



No obstante, el juez que conoció el recurso lo desestimó, pues señaló que Quevedo no había agotado los recursos que contempla el Código de Ética de los conservadores para recurrir a su suspensión. Tras dejarse en firme el pronunciamiento de que no se admitía la tutela, la veedora procedió a notificar la suspensión.



Aunque esto se hizo el 15 de junio, la acción no ha surtido su camino en la Cámara y Alexander Quevedo se mantiene en su curul con voz y voto mientras tanto.

Juan Sebastián Lombo

POLÍTICA