Aunque se había especulado que posiblemente Alexander López, senador del Pacto Histórico, renunciaría a su curul en el Senado para lanzarse a la Gobernación del Valle en las elecciones regionales del próximo año, finalmente esto no será así.



El congresista publicó un comunicado asegurando que no renunciará al Congreso. Esto pese a que compañeros de bancada como Gustavo Bolívar le habían insistido en aspirar.



Incluso, el presidente del Congreso, Roy Barreras, esta semana aseguró que una ficha muy importante del Pacto dejaría el Legislativo para una candidatura y se pensó que sería López. Pero nadie renunció, hasta el momento, y la decisión de no lanzarse ya está tomada.



Mañana tendremos una renuncia de un importante Senador q ya se decidió a Gobernar en lugar de legislar.En las listas cerradas los ciudadanos votan por el proyecto político, así q el @PactoCol mantendrá # e identidad programática. Ingresará al Senado el compañero Alberto Benavidez — Roy Barreras (@RoyBarreras) December 27, 2022

López, en el texto, segura: "Creo que en este momento es urgente acompañar y seguir abrazando esta emoción y alegría colectiva y defender este gran triunfo del pueblo colombiano, por ello, he decidido seguir como senador de la República acompañando a nuestro compañero presidente Gustavo Petro y a nuestra compañera vicepresidenta Francia Márquez, desde el Congreso".



Eso sí, menciona que seguirá "luchando sin descanso para lograr el cambio en las regiones en donde requerimos que las Gobernaciones y Alcaldías estén al servicio de la sociedad y no, al servicio de clanes políticos que desangran el erario como lo es en el caso de mi ciudad y departamento".



Agrega que desde el Pacto presentarán candidaturas "dignas y preparadas" para lograr el cambio que está impulsando el Gobierno.



El senador expone que 2023 será un año importante para sacar adelante, desde el Congreso, las reformas que se ha propuesto el Ejecutivo como la política, de salud, de pensión y la agraria.



"El cambio continua y los derechos de la gente se respetarán (...) Debemos implementar el Ministerio de la Igualdad y la Equidad para lograr un país que le garantice los derechos constitucionales a todos y todas sin excepción", enfatiza.

#ATENCION | A continuación publico mi comunicado de prensa respecto de la continuidad en el Senado de la República. A todos y todas, mil gracias por tantas alegrías y prometo siempre, seguir luchando por este proyecto político llamado: Colombia potencia mundial de la vida. pic.twitter.com/SH5aNoHvHG — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) December 30, 2022

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA